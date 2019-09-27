Berrak Tüzünataç | Marie Claire Ekim 2019

Yeni dizisi Kurşun ve mesleğinin mutfağına da girmesini sağlayan, henüz çektiği filmi Biz Böyleyiz’in heyecanını yaşayan Berrak Tüzünataç, ekim kapağımızın yıldızı olarak karşınızda.
Yeni sayımız 28 Eylül’den itibaren tüm bayilerde.

Bu sene televizyonla ilgili bir şeye heyecan duyacağımı ve ona başlayacağımı hiç düşünmüyordum. Beklemediğim bir dönemde bu iş geldi. Karakter beni çok heyecanlandırdı. Hem heyecanlıyım
hem de biraz korkuyorum. Değişik bir karakterle karşılaşınca hep bu duyguları hissederim. Bu yüzden aslında iyi şeyler olduğunun da farkındayım.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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