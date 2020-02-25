Beyonce’den Duygusal Kobe Bryant Özel Performansı

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna için yapılan anma törenine, Beyonce de şarkılarıyla katıldı.

“XO” ve “Halo” şarkılarını seslendiren Beyonce, bu özel geceye duygusal bir açılışla başladı. “Ben buradayım çünkü Kobe’yi seviyorum ve bu onun en sevdiği şarkılardan biri,” dedi.

Anma gecesine özel bir “XO” yorumuna başlamayı tercih eden Beyonce sözlerine şöyle devam etti; “Başlamak istiyorum ama bunu hep birlikte yapmamızı istiyorum ve o kadar yüksek sesle söylemenizi istiyorum, çünkü o sevginizi duyuyor”.

Kobe Bryant, kızı Gianna ve yedi kişiyle birlikte 26 Ocak’ta bir helikopter kazasında yaşamını yitirmişti. Beethoven’ın “Moonlight Sonata” nın bir bölümüyle başlayan anma töreni, Alicia Keys, Christina Aguilera gibi isimlerin sahne almasıyla devam etti.