Big Little Lies'ın 2. Sezonuna Dair Ortaya Çıkan Teoriler

(Birinci sezona dair spoiler içerir.)

Big Little Lies'a dair ortaya çıkan ikinci sezon teorileri heyecanımızı daha da artırdı.

Peki, Big Little Lies'in gelecek sezonunda karakterlerimiz Madeline, Celeste, Jane, Bonnie ve Renata'da neler yaşayacak? Celeste’nin kocası Perry’nin ölümünden sonra onlara ne olacak? Bilmiyoruz ama elbette internette tonlarca teori var.

Dizinin merak edilen değişikliklerinden biri de kadroya Meryl Streep'in dahil olması. Perry’nin annesi rolünde dizide rol alacak olan Streep, oğlunun ölümünde gerçekte ne olduğunu öğrenmek için Monterey’e gelmiştir. Gerçekleşen bu ölümden sonra dizinin anlatacak daha fazla hikayesi olduğunu tahmin ediyorduk.

Perry'nin ölümünde parmağı olan Bonnie (Zoë Kravitz) karakterinin ikinci sezonda, birinci sezondan çok daha büyük bir hikayesi olacağına şüphe yok.

Karakterin kim olduğunu, neden böyle olduğunu ve o cinayeti aslında neden işlediğine dair tüm detayları öğreneceğiz. Kravitz verdiği bir röportajda ikinci sezona dair şu sözleri dile getiriyor;

Hayal kırıklığına uğrayacağınızı sanmıyorum.

Dizinin ikinci sezonunun daha çok dram vaad ettiğini de söylemek mümkün.

Başka bir cinayet daha mı olacak ?

Monterey anneleri için bir cinayetin yeterli olduğunu düşünmek için oldukça erken. Bu teori, HBO'nun yayınladığı Big Little Lies'in ikinci sezonunun trailer'ına dayanıyor.

“ilişkilerin ve sadakatlerin yıpranacağını, duygusal ve bedensel yaralanma potansiyelinin ortaya çıkacağını” gösteriyor. Anahtar kelimeler: “bedensel yaralanma”. Birisinin incineceğine dair onay var. Mutlaka başka bir cinayet olacağı anlamına gelmese de, onu da inkar etmiyor.

Perry Ölmedi

İkinci sezonu merakla bekleyenlerin en büyük sorusu: Perry gerçekten öldü mü? Perry'nin hayatta kalabileceği teorisi, karakteri oynayan Alexander Skarsgård tarafından 2018 Altın Küre'deki bir röportajda gösterildi.

“Gerçekten ölüp ölmediğimi bile bilmiyorum” dedi. Bir sonraki ipucu ise, Skarsgård, Jimmy Fallon'a 2. sezon için bazı sahneler çektiğini onayladığında ortaya çıktı.

“Ben başımı belaya sokmak istemiyorum. Sette bulundum, evet, ama sette ne yaptığımı açıklayamıyorum."

Skarsgård, Perry'nin gerçekten de öldüğünü söyleyen rekoru kırmaya çalışa da biz Perry'nin gerçekten öldüğünü düşünüyoruz.

Perry’nin Annesi ve Celeste’nin Arası Gayet İyi

İkinci sezonda özellikle de, Perry’nin annesi Streep'in canlandırdığı karakter Mary'yi tanıtmaya geniş yer ayrılacak diye düşünüyoruz. Bu da bize Perry'nin neden sorunlu bir süreç yaşadığını anlatacak gibi.

Celeste'yi oynayan Nicole Kidman, verdiği bir röportajda ölen eşinin annesiyle arasının gayet iyi olduğunu ve birbirlerini sevdiklerini açıklamıştı.

Bu ilişki gerçekten iyiyse, Celeste'in Mary'nin oğlunu öldüren potansiyel insanlar listesinde olmaması muhtemeldir.

Jane ve Celeste Yakınlaştı



Jane ve Celeste'nin birinci sezonda yan yana pek fazla sahnesi ve yakın bir ilişkileri yoktu. Fakat, Celeste'in, Jane'in çocuğunun babasının kendi kocası olduğunu öğrendikten sonra aralarındaki ilişki eskisine göre çok daha yakın olacak gibi. Sonuçta ikisinin de çocukları kardeş.

Dizinin ikinci sezonu 9 Haziran günü başlayacak.