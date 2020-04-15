Bilgisayardan Instagram Canlı Yayın Görüntüleyebilirsiniz

COVID-19 nedeniyle devam eden sosyal mesafe izolasyon durumunda Instagram, kullanıcıların artık Instagram Live’ı / Instagram Canlı Yayın’ı bilgisayarlarından da görüntüleyebileceğini duyurdu. Bu yeni işlevle, kullanıcılar artık canlı yayın için telefonlarını kullanmak zorunda kalmadan, sevdikleri müzisyen, fitness eğitmeni veya ünlüler tarafından yayınlanan canlı akışı izleyebilecekler. Bu yeni deneyim, mobil sürüme benziyor ve iki kişilik canlı yayınları destekliyor ve yorumları videodan ayrı tutmak için ekstra ekran alanından yararlanıyor.

Bununla birlikte, kullanıcılar henüz masaüstü bilgisayarlarından doğrudan bir yayın başlatamıyor. Bu özellik önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacak.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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