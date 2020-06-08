Billlie Eilish Tarzı Hakkındaki Eleştirilere Cevap Verdi

Son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarındanBillie Eilish; geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajda hem giyim tarzı hem de müziği hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

Sürekli bol giyinmesi konusunda eleştirilen 18 yaşındaki Billie Eilish; “Benim vücudum benim. Sizinki de sizin. Bedenlerimiz gerçekten bize ait olan tek şey. Bunu anladığımda, bedenimi göstermek istediğim zaman göstermeye karar verdim” dedi.

Eilish, 5 Grammy ödülü kazanmasının ardından bunu hak etmediğiyle ilgili de sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Beyaz olduğu için torpil geçildiği dedikodularıyla ilgili ise “Aslında bu düşüncelere katılıyorum. İnsanların bunu neden söylediğini de anlıyorum. Gerçek şu ki insanlar istediklerini söyleyebilirler ama buraya gelmek için gösterdiğim çabaya hiçbir şey diyemezler” ifadelerini kullandı.

Eilish son olarak müziğinin sürekli bir kalıba sokulmak istenmesi ve giyim tarzıyla ilgili önyargılara da değindi. “Beyaz olmasaydım muhtemelen rap yaptığım düşünülürdü. Çünkü insanlar sizi sadece dış görünüşünüze ve kendi bildiklerine göre yargılıyorlar. Bu çok tuhaf. Herkes sizi bir kalıba sokmak istiyor. Tüm kariyerim boyunca bunu yaşadım. Sadece beyaz bir genç kadın olduğum için pop müzik yaptığım düşünülüyor. Benim neyim pop? Müziğimin hangi kısmı pop?”