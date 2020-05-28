Bir Profesyonel Gibi Evde Bakım Yapmanın Sırları

Hepimiz eve kapandığımıza göre sizin için bir araya getirdiğimiz bakımları yapmak için vaktiniz var demektir. İşte yüz, saç, el ve ayak bakımından oluşan rehberiniz.

Evet, hepimiz evimizde özellikle son bir aydır oldukça fazla vakit geçiriyoruz. Dışarıda olup biteni düşünmediğinizde, aslında evde olmak kadar güzeli yok. Şu ana kadar aklınızda olan ama vakit bulamadığınız birçok şeyi yapma fırsatı doğdu. Bunlardan biri de düzenli bakım seansları.

Biliyorum, birçoğunuz kendine vakit ayıramıyor. Evdeyken, cildimiz serbest radikallere ve şehrin kirli havasına maruz kalmıyor. Ancak evi sıkça havalandırmadığınız sürece cildinizin kuruma ihtimali de artıyor. D vitamini eksikliği sizi melankolik yapabilir. Özellikle dünyada COVID-19 gibi zor bir salgın söz konusuyken, moralimizi yüksek tutmak zorlayıcı olabilir. Bu da cilt sağlığınıza yansıyabilir.

LA MER, Eye Concentrate

YÜZ BAKIMI

İki defa cildi temizlemek hâlâ geçerli. Gün boyunca makyaj yapmamış olsanız bile, temizlik için cildi yıkamak önem taşıyor. Nazikçe temizleyen bir jel kullanabilir, böylece yağ ve kir fazlalığından arınabilirsiniz. Cildinize peeling uygulamayı atlamayın. Bunu yapmaya üşenenlerin sayısı çok fazla. Ancak cilt bakımı rutininde atlanmaması gereken bir adım aslında. Çünkü cilt hücrelerinin yenilenmesini ve gözeneklerin temizlenmesini sağlıyor. Haftada iki kez peeling yapmak, sivilce oluşumunu da engeller, unutmayın.

Serum ve nemlendiriciler yardımıyla, cildinizi canlı tutabilirsiniz. O görüp de özendiğiniz ciltler, düzenli olarak besleyici serum kullanarak gerçekleşiyor. Cildinizi temizledikten sonra, üzerine nemlendirici

uygulayarak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz serumla nemlendiriciyi karıştırarak, birlikte de kullanabilirsiniz. Bir sonraki adımda göz çevrenizi unutmayın!

,BRAUN, Face SPA Beauty Set

Göz altı ürünlerini parmak uçlarınızla, hafifçe noktasal dokunuşlarla uygulayın. Göz çevresindeki deri oldukça ince ve hassastır. Bu nedenle ayrı bakım ister. Göz altına uyguladığınız üründen parmak uçlarınızda fazla kaldıysa, kaşınızın altında bulunan kemik hizasına uygulayabilirsiniz. Bu karantina döneminde evde olmanıza rağmen cildinizde bozulmalar oluşmuş olabilir. Akne, sivilce gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi stres! Gergin olduğumuzda, vücudumuzdaki kortizol üretimi artıyor; bu da aşırı yağlanmaya sebep oluyor. Yağlanmanın sonucunda da sivilceler oluşuyor. Stresten dolayı kendinizi yemek yerken ya da tatlı yaparken buluyor olabilirsiniz, ancak bu da bir çözüm değil. Cildiniz yağlıysa, salisilik asit içerikli ürünlerden yardım alabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI

Gelelim saçlara… Tıpkı cildiniz ve tırnaklarınız gibi saçlarınız da bakıma ve ilgiye ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde saçlarınızı boyamak ya da kesmek isteyebilirsiniz. Eğer ikisini de henüz denemediyseniz, bence maceraya pek gerek yok.

Onun yerine saç diplerinize peeling yapabilir ve kafa derinizin hava

almasını sağlayabilirsiniz. Doğal içerikli şampuanları kullanmaya özen gösterin. Saçlarınızın nem kaybını geri kazandıracak ve bakım yapacak ürünleri seçmek çok önemli. Dilerseniz saçlarınıza maske yaparak bu bakımı tamamlayabilirsiniz.

EL VE AYAK BAKIMI

L’OCCITANE, Shea El Kremi, THE BODY SHOP, Hemp El Kremi, BIODERMA, Atoderm El Kremi

Karantinadayken el bakımı hepimiz için zorunlu bir hâle dönüştü. Aşırı derece el yıkamak cildimizi fazlasıyla kurutuyor. Elleriniz için en önemli şey, nemlendirmek. Biliyorum garip bir döngüye giriyoruz; ellerimizi yıkıyoruz, nemlendirici sürüyoruz, ellerimizi tekrar yıkıyoruz ve tekrar nemlendiriyoruz…

FLORMAR, Manikür Seti

NEUTROGENA, CICA Onarıcı Ayak Maskesi

Ancak bunu yapmazsak da olmuyor. Hazır evdeyken, manikür ve pediküre de gidemediğimiz için, iş başa düştü. Tırnak etlerinizi, yağ ya da krem yardımıyla yumuşatın ve ittirin. Bu, manikürünüzün ömrünün uzamasını sağlayacaktır. Ayaklarınız için de topuk bölgesine yoğun yapılı bir nemlendirici krem uygulayabilir ya da ayak maskelerinden faydalanabilirsiniz.