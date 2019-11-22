Biz Böyleyiz Filminden İlk Fragman Geldi

Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş’ın kalem aldığı Biz Böyleyiz filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Ev, Yok Artık ve Bittin Sen filmlerinden tanıdığımız Caner Özyurtlu bu defa Biz Böyleyiz filminin yönetmen koltuğuna oturuyor. Oyuncu kadrosu oldukça geniş ve dikkat çekici olan Biz Böyleyiz filminde; Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Hümeyra, Meriç Aral ve Boran Kuzum gibi isimler yer alıyor.

Biz Böyleyiz Filminin Konusu

21 Şubat’ta vizyona girecek olan Biz Böyleyiz filmi, bir arkadaş grubunun etrafında dönen olayları konu ediyor. Renkli karakterleri ve eğlenceli konusuyla dikkat çeken film, arkadaşlıktan doğan muhteşem bağı bizlere aktaracak.