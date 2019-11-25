Black Friday’de Kaçırmamanız Gereken Özel Fırsatlar

Büyük bir heyecanla karşılamaya hazır olduğumuz Black Friday için geri sayımı başlatabiliriz. 29 Kasım günü için duyurulan fırsatları takip etmeye zorlanıyorsanız eğer bu önerilerimiz tam size göre.

Black Friday’in Özel Fırsatları

Özel kampanyalar yoğunluğunun arasından sıyrılıp, “iyi fiyat” garantisinden emin olarak ilerlemenizi tavsiye ediyoruz.

Black Friday’de, listenizde uzun zamandır yer alan ürünlere öncelik vermek nokta atış yapmanızı sağlayacak. İşte Black Friday için not almanız gereken özel fırsatlar.

black frıday özel fırsatları

#1 Amazon.com.tr

Amazon.com.tr, 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yedi gün boyunca sürecek bir indirim haftası başlatıyor. Kampanya kapsamında popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de mevcut. Her gün farklı ürünlerde yüzde yetmişe varan indirim gerçekleştirecekler. Bizim önerimiz ise; Günü Fırsatları adı altında yapılacak süper indirimler.

#2 FOREO

Black Frıday, foreo’ya sahip olmak için en ideal zaman

“Black Friday Alınacaklar Listesi” ilk sıralarında yer alan ürünlerden biri de FOREO’nun Luna mini 2 isimli ürünü. Yılın trend güzellik markalarından olan FOREO’nun her cilt tipine uygun, derinlemesine temizlik sunan LUNA mini 2’si, sadece bir dakikada cildinizi derinlemesine temizler, makyaj kalıntılarını, kiri ve yağı cildinizden arındırır. Peki, FOREO ürünlerine Black Friday’e özel fırsatlarla ulaşmaya ne dersiniz? Cildinizin doğal parlaklığını geri kazandıracak FOREO LUNA mini 2‘ye özel fiyatlarla sahip olmak için linki tıklamayı unutmayınız.

#3 H&M

Hem yeni sezon hem de yeni yıl alışverişi için Black Friday indirimi tam zamanı değil mi? 29 Kasım’a özel fırsatlar dışında H&M’in 24 Kasım gecesi seçili ürünlerde başlatacağı yüzde 30 indirimi de kaçırmamanızı öneririz.

#4 Beymen

Beymen’in Black Friday indirimi de iştahımızı kabartanlardan kesinlikle. Black Friday VIP isimli özel bir kampanya hazırlayan marka, indirime bir gün önce başlama hakkı kazandıran davetiye sistemini sürdürüyor. Beymen.com ve mobil uygulamadan yapacağınız alışverişlerde kazanacağınız VIP davetiye, kampanyaları bir gün önceden yakalamanızı sağlayacak.

#5 GAP

İndirim ve fırsatları sadece bir günde yani 29 Kasım’la sınırlamayan markalardan biri de GAP. Vücut tipinize göre uzun zamandır aradığınız o jean ve ceketi almak için tam zamanı. Gözünüze kestirdiğiniz o parçalara sorunsuz bir şekilde sahip olmak için Black Friday öncesi gidip mağazada deneme yapmanızı öneririz.

#6 idefix.com

yeni çıkan kitapları black frıday’de özel fiyatlara satın alabilirsiniz

Yeni çıkan yayınları ya da uzun zamandır okumak istediğiniz kitapları sepete eklemenin tam zamanı. 26 Kasım tarihine kadar idefix.com’dan yapacağınız alışverilerde kazanacağınız kuponlar, 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında size özel indirim olarak geri dönecek.

#7 Pandora

Bu özel gün için Efsane Cuma isimli bir kampanya başlatan Pandora, 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri boyunca tüm Pandora mağazalarında, sadece seçili ürünlerde geçerli olan %20 indirim fırsatı sizi bekliyor. Kampanyaya son koleksiyon ürünlerinin dahil olmadığını belirtelim.



