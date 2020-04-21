Biliyorsunuz ki 21 Nisan itibariyle Güneş Boğa burcunda! Hazır Güneş, zodyağın güçlü burcu Boğa burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Boğa burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

Boğa Burcu Kadını Stili

Bir Boğa burcu olarak yüksek kalitede üretilmiş ürünlerden hoşlanıyorsunuz. Aynı zamanda sizin için önemli olan diğer nokta rahatlık. Şıklık için rahatınızdan ödün vermeyi asla düşünmüyorsunuz. Konforlu dokular tam size göre; saf keten, yün, kürk ya da deri gibi doğallığı olan kumaşları seviyorsunuz. Feminen yönünüz pastel pembe ve pastel mavilere tutkuyla bağlı olmanızı sağlıyor. Boyun ve omuz detayları ve aksesuarları vazgeçilmeziniz.Özellikle ayakkabı ve çantalara tutkuyla bağlısınız. Gigi Hadid, Gal Gadot, Stella Maxwell ve Behati Prinsloo gibi isimler sizin stilinizi yansıtan ünlü Boğa burcu kadınları.

Boğa Burcu Kadını Stil İkonunu

Audrey Hepburn

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Boğa Burcu Renkleri

Boğa burçları ikiye ayrılır. Bir grup feminen ve tam döneminizi işaret eden Mayıs ayını simgeleyen pastel pembe ve mavi tonlarına tutkuyla bağlıyken diğer grup ise kahverengi, derin yeşil ve mavi gibi doğa tonlarını sıklıkla kullanır. Uğurlu renkleriniz tabii ki toprak tonları.

Boğa Burcu Kadını Seyahat Rotaları

Doğayla iç içe ve lezzetli mutfaklara sahip yerler tam size göre! Sizin için seçimlerimiz ise: Barcelona, İtalya (Toskana), Fransa’daki üzüm bağları veya Sonoma. Butiklerden alışveriş yapabileceğiniz, doğayla iç içe harika lezzetleri tadabileceğiniz ve günün stresini masajla atabileceğiniz bir tatil kesinlikle sizlik!



Boğa Burcu Kadını Dekorasyon Sırları

Pofuduk ve kocaman koltuklar bir evde aradığınız ilk şey! Üst düzey kalitede kumaşlarda olmasına dikkat ettiğiniz eşyalarınız konusunda oldukça özenlisiniz. Ahşap evlerde; toprak tonlarında eşyalarla yaratacağınız oda sizin mabediniz olabilir. Aynı zamanda büyük bir yemek masası da sizi mutlu edecek eşyalar arasında. Aksesuar olarak büyük ahşap vazolarda palmiye yaprakları gibi büyük boyutlu akseuarlardan hoşlanıyorsunuz. Evinizde gösterişi tercih ediyorsunuz çünkü ev sizin için oldukça önemli.



Boğa Burcu Kadını Aşk Hayatında Nasıldır?

Söz konusu aşk olduğunda geleneksel bir stiliniz var. Bir insana güvenmeniz çok zor, güvendiğinizde ise her şeyin yoluna girdiğini söylemek güç. Şüpheci kişiliğiniz nedeniyle partnerinizi sürekli kontrol etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak aynı zamanda karşı tarafa aradığı şefkati ve eğlenceyi aynı anda sunduğunuz için vazgeçilmesi zor bir insansınız. Karşı tarafa her daim destek olan yapınız ve kolay sosyalleşebilen yapınız nedeniyle sadece harika bir sevgili değil aynı zamanda harika bir arkadaşsınız. Hızlı ilerleyen ilişkiler yerine yavaş ilerleyen ancak sağlam bağlar kurmayı tercih ediyorsunuz.

Boğa Burcu Kadını Güzellik Sırları

Burcunuzun getirdiği bir özellik olarak oldukça kalın ve kendi kendisini yenileyebilen güçlü bir cildiniz var. Nude tonlarında rujlar ve ışıltılı bir cilt, günlük makyaj rutininizin olmazsa olmazları. Keskin eyeliner çizgileriyle gözlerinizi belirginleştirmeyi seviyorsunuz. Kontürleme gibi detayları özel gecelerde atlamayacak kadar kusursuzluğa düşkünsünüz. Buğulu göz makyajları, akmış göz kalemleri gibi daha asi makyajlar ise pek sizlik değil.

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Boğa Burcu Kadını Parfümü

Gül kokuları kesinlikle sizin cildiniz için yaratılmış. Bergamot, armut ve greyfurt gibi notalar kesinlikle tercih etmeniz gereken kokuları oluşturuyor. Ancak hafif olanları değil; baharat ile renklendirilmiş daha keskin ve imzanız haline gelecek kokuları tercih etmelisiniz. Vanilya sizin imza notanız.

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Boğa Burcu Kadını Nasıl Egzersizler Yapmalı?

Esneme ve kardiyo hareketleri sizin için en ideal egzersizler. Spor sırasında müzik sizin için oldukça önemli çünkü spor sırasında huzuru bulanlardan değil; öfkeyle stres atanlar kategorisine giriyorsunuz.



Boğa Burcu Kadını Yemek Stili

Tam anlamıyla bir gurmesiniz! Aynı zamanda yemek yapmayı da çok seviyorsunuz. Sevdiğiniz insanlar için yeni ve leziz tarifler denemek sizin için bir tutku. Neredeyse yemek ayırmayan bir yapınız var; ancak zararlı besinler yerine ev yapımı ve sağlıklı besinleri tercih ediyorsunuz. Bol baharat ve acı soslar ise vazgeçilmeziniz. Zaafınız ise çikolata!