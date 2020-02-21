Bora Aksu Sonbahar / Kış 2020 Koleksiyonun İlham Verici Detayları

İsveçli ünlü soyut sanatçı Hilma af Klint’ten esinlenilen ve Londra Moda Haftası kapsamında sergilenen Bora Aksu Sonbahar / Kış 2020-2021 koleksiyonunun ilham verici detaylarına göz atmaya ne dersiniz?

Bora Aksu, Hilma’ya adadığı bu koleksiyonda Hilma’nın kontrastlarla dolu yaşamını yansıtıyor. Bir yanda Viktoryen dönemde yaşayan, geleneksel sanatıyla tanınan, mütevazi bir kadın; diğer yanda ise cesur, soyut sanatıyla ruhani dünyalara yolculuk yapan bir sanatçı…

Tasarımcının yarattığı nakış, baskı ve dokularla dolu koleksiyonda romantik hatlarla bulutumsu formlar yaratarak, Hlma’nın yaşamındaki çalışmalarında ve karakterlerindeki dengeyi yansıtıyor. Transparan tül ve organze pelerinler koleksiyona buğulu bir hava getiriyor.

Canlı ve pastel renklerin bir arada kullanıldığı formlar Hilma’nın soyut yönünü yansıtırken, siyah ve beyaz renklerin oluşturduğu grup Hilma’nın topluma yansıyan yönünü gösteriyor. Lila, turuncu ve sarı gibi baskın renkler; krem, beyaz, uçuk mavi ve toz pembe gibi sessiz tonlarda bir arada kullanılıyor.

Tasarımcı kullandığı yumuşak ve feminen formlarla, kontrast olarak kullandığı strukturel formlar ile koleksiyona hem romantik hem de cesur bir hava getitiriyor.