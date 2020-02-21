Bottega Veneta Sonbahar 2020 Defilesini Canlı İzleyin

22 Şubat Cumartesi Türkiye saati ile 19.00’da gerçekleşecek Bottega Veneta Sonbahar 2020 defilesini defilesini canlı yayınla eş zamanlı izlemeye ne dersiniz?

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için