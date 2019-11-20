Brad Pitt’in Yeni Sevgilisi Alia Shawkat Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Brad Pitt’in hayatında artık yeni biri var! Kendisi gibi oyuncu olan Alia Shawkat’la görüntülenen Pitt’in aslında aylardır bu aşkı sakladığı konuşuluyor. İşte Alia Shawkat ve Brad Pitt ilişkisi hakkında bilmeniz gerekenler…

Geçtiğimiz hafta sonu Los Angeles’taki Wilding Cran Gallery‘yi birlikte gezerken bir Instagram postunda yan yana görüntülenen ikilinin sonrasında birlikte yemeğe çıktığı belirtiliyor.

30 yaşındaki Alia Shawkat sadece bir oyuncu değil aynı zamanda yapımcı ve senarist. Alia Shawkat’ın babası Iraklı, annesi ise Norveç, İrlanda ve İtalyan kökenli.

Alia Shawkat’ın resmi Instagram hesabını ise aşağıdan bulabilirsiniz.

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#animus

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Çifte şimdiden mutluluklar diliyoruz!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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