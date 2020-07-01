Bronzer ve Allık Arasında Bilmeniz Gereken Farklar

Bronzer ve allık arasındaki farklar neler? Tam olarak yüzümüzde hangi noktalara ve neyi öne çıkarmak için sürmeliyiz?

Bunlar makyajın oldukça temelinde yer alan kolay sorular gibi görünse de aslında günümüzde hala makyaj severlerin ikilemde kaldığı konular… Neyse ki bu mini rehber sayesinde allık ve bronzer arasındaki ince çizgiyi belirginleştireceğiz!

Allık vs. Bronzer

Özetle; allık yanaklara renk eklemek için kullanılır. Bronzlaştırıcı ise ciltte “güneş öpücüğü” etkisi yaratmak için tasarlanmıştır. Allık pembe ve leftali varyasyonlarında üretilme eğilimindeyken; bronzer genelde kahverengi ve altın renklerinde olur.

Aralarındaki bir diğer major fark ise uygulama teknikleri. Allık doğrudan yanak ve elmacık kemiklerinin üst kısmına uygulanırken; bronzer hem elmacık kemiği hem de kaş, çene çizgisi ve dekoltenin diğer hatlarına uygulanabilir.

Hangisi, ne zaman kullanılmalı?

Bronzlaştırıcı ve allık arasında seçim yapmak tamamen bir ruh hali meselesi! Eğer doğal bir görünüm istiyorsanız; bronzer daha iyi olabilir. Kontür işini de halledebileceğinden hafta sonu etkinlikleri için de ideal.

Allık daha yumuşak bir dokunuş katıyor. Gündüz kullanım için harika olduğunu da belirteli. Ancak hangisini seçerseniz seçin, doğal cilt tonunuza uygun olduğundan emin olun.

Hangisi, ne için iyi?

Allık, yanaklara doğal bir pembelik katmak için oldukça idealdir.

Bronzer ile daha “yaz” bir görümnüm elde edebilirsiniz. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek istiyorsanız mat bir bronzer kullanmayı unutmayın.

Bronzer ve allık bir arada kullanılabilir mi?

Tabii ki bir arada kullanılabilirler. Allığı önce yanaklarınıza uygulayın. Sonrasında yanaklarınızı şekillendirmek için bronzer uygulamasına geçin.

Doğal bir görünüm için en iyi allık ve bronzerlar: