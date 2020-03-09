Bu Baharın En Yeni Parfümleri

Özellikle bahar ayları pek çok konuda bizi değişim yapmaya iter. Evde bahar temizlikleri, dolaplarda bahar temizlikleri, hatta bazen insan ilişkilerinde dahi detoks yaparız.

Baharın enerjisinden ve renklerinden kombinlerimiz, makyajımız, saç modellerimiz de etkilenir. Çiçek ve toprak kokuları bizi parfümümüz konusunda da değişim yapmak için adeta heyecanlandırır.

Şanslısınız ki bu bahar için parfüm arayışındaysanız yepyeni bir sürü koku bizlerle buluştu. İşte bu baharın en iyi ve en yeni parfümleri:

Gucci Guilty- Love Edition Pour Femme Eau de Parfum

Meyve ve çiçeklerin harmanlandığı kokulardan hoşlanıyorsanız Gucci tam aradığınız gibi bir parfüm piyasaya çıkardı. Paçuli, misk ve nergisin kusursuz birleşiminden baharı bedeninizde taşıyacağınız bir koku yaratıldı.

En iyi bahar parfümleri

Diptyque- Limited Edition Eau Mohéli Eau de Toilette

Biraz daha egzotik kokulardan hoşlanıyorsanız bu sınırlı sayıda üretilmiş ürüne sahip olmak için can atacaksınız. Ylang ylang çiçeği baskınlığındaki bu parfüm bahar enerjinizi yükseklere taşıyacak.

en yeni parfümler

CK- Everyone Eau de Toilette

Calvin Klein’ın bu kokusu üst notada zencefil ve portakal yağıyla bizi karşılıyor. Orta notada ise mavi çay yer alır. En temelinde ise sedir ağacı, paçuli ve amber ile etkileyici bir bitiş sunar.

en yeni bahar parfümleri

Molton Brown Milk Musk

Oryantal bir kokuya sahip bu parfümün üst notalarında elemi reçinesi ve süt yer alıyor. Orta notalarda onlara misk ve vanilya, alt notalarda ise tonka fasülyesi eşlik ediyor. Unisex bir koku olması da sevgilinizle birlikte kullanma kolaylığı sunabilir! Kulağa seksi gelmiyor mu?

parfüm önerileri

Maison Francis Kurkdjian- L’Eau A La Rose

Feminen bir kokuyla karşınızdayız. Üst notalarda liçi meyvesi ve armut, orta notalarda Isparta gülü, Grasse gülü, şakayık ve menekşe gibi çiçek kokuları ve alt notada misk bulunur.

en iyi çiçeksi parfümler

Chloé Nomade- Absolu De Parfum

Bu çekici kokunun üst notalarında Mirabelle eriği; orta notalarında meşe yosunu, davana bitkisi ve temel notasında sandal ağacı ile misk aroması bulunur.

2020 parfümleri

Beauty Pie- Brazilian Lime, Fig Leaves & Tea

Taptaze bir koku arıyorsanız bu önerimiz tam sizlik. Parfümün üst notalarında taze limon ve Brezilya portakalına rastlayacaksınız. Orta notada siyah çay ve incir yaprakları varken, sizi alt notada sedir ağacı ve amber karşılayacak. Marka bu parfümü sofistike, temiz ve modern bir koku olarak tanımlıyor. Bir günümüz kadınının parfümden aradığı her şey diyebilir miyiz?

2020’nin en iyi parfümleri

Coach- Dreams Eau de Parfum

Bu parfümde ilk öne çıkan koku acı portakal ve sulu armut oluyor. Ardından gardenya ve kaktüs çiçeği kokuyu takip ediyor ve en alt notada bize kalan Joshua ağacı oluyor.

2020’nin bahar parfümleri

Maison Margiela Replica- Springtime in a Park Eau de Toilette

Bahara çok yakışan meyveli çiçekli parfümlere yeni bir ekleme! Armut, vadi zambağı ve miskin bu çekici birleşimi minimal ancak bir o kadar sevimli şişe tasarımıyla tamamlanıyor.