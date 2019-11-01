Uyku Öncesi Uygulamanız Gereken 10 Güzellik Rutini

Günün tüm yorgunluğunu atacağınız uykudan hemen önce, cildinizin de kendisini yenilemesine ve genç kalmasına katkıda bulunmaya ne dersiniz? Bu bakım ritüelleri sayesinde yaşayacağınız tazelenme hissi uykuya dalmanızı daha da kolaylaştıracak ve rahat bir uyku uyumanızı sağlayacak.

Yazının içerisinde, her sabah yorgun görünmekten bıkanlara özel öneriler yer alıyor. Anında mutlu yüz için bu uyku dostu ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Sizi, gece yatmadan önce doğal cilt bakımı rutiniyle baş başa bırakıyoruz.

#1 Su Ve Sabunla Yıkayın

Cilt tipiniz nasıl olursa olsun, uyumadan önce yüzünüzdeki tüm makyajı ve kiri temizlemeniz şart. Cilt tipinize uygun bir sabun ya da likit temizleyici bu iş için yeterli. Cildinizi temizlerken önemli olan tek şey yumuşak ve yavaş hareketlerle kiri yüzünüzden arındırmanız. 30 saniye boyunca yüzünüzü ve boynunuzu yıkamanız kırışıklığın oluşmaması için yeterli.

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#2 Cildinizi Ilık Suyla Durulayın

Cildinizi temizlerken her zaman ılık su kullanın. Ilık su, damarları harekete geçirerek kan akşını hızlandırır ve cildinizin taze bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

#3 Ilık Suyun Ardından Soğuk Suya Geçin

Ilık suyla cildinizi duruladıktan sonra son adım olarak soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Soğuk su, cildinizin sıkılaşmasına yardımcı olacak.

#4 Yüzünüzü Havluyla Kurulayın

Cildinizi kirden arındırdıktan sonra temiz bir havlu kullanarak yukarı doğru hareketlerle yüzünüzü kurulayın. Yüzünüzü kurularken cildinize nazik davranmayı ihmal etmeyin. Havluyla yüzünüze sert dokunuşlar yaparsanız, cildiniz tahriş olabilir.

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#5 Nemlendirin

Cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesini mi istiyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey doğru nemlendiriciyi bulmak! Temizleme işleminin ardından cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile gerekli nem desteğini sağlayın. Nemlendirici kremler yerine doğal yağlar da kullanabilirsiniz. Ancak bu tip ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir dermatologa danışın.

#6 Peeling Yapın

Cildinizi gün boyu şehir temposunda kirleten ve bozan tüm dış etkenlerden peeling ile kurtulmak ve rahatlatmak mümkün. Bu taze his, hem daha rahat uyumanıza hem de cildinizin yenilenmesine yardımcı olacak.

#7 Yüz Maskesi Uygulayın

Gün boyu maske yapıp bekletme imkanınız olmayabilir. Gece ise bunun için en uygun zaman. Siz maskenizi bekletirken, telefonunuzla sosyal medyada turlayabilir; başucu kitabınızdan bir kaç sayfa okuyabilirsiniz.

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#8 Vücut Peelingi Uygulayın

Vücudunuzu da unutmayın tabii ki. Uyku öncesi rahatlatıcı bir banyo yapma ihtiyacı duyanlardansanız, bunu vücut bakım ürünlerinizi de kullanarak avantaja dönüştürün.

#9 Saçlar

Banyo demişken, saçları da unutmak yok. Saç bakım kürlerinizi uygulamak için gece harika bir zamandır.

#10 Ayak Ve El Bakımı

El ve ayak bakımınızı uyguladıktan sonra nemlendirmek ve uyumak sizde masaj etkisi yaratacaktır