Bu Güzellik Markalarının Vegan Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Vegan kozmetik ürünü demek; hayvanlar üzerinde test edilmemiş, süt, balmumu, yumurta, et, balıklardan gelen boya gibi hayvansal yan ürünlerden arınmış bir güzellik ürünü demek.

İçinde, herhangi bir hayvandan elde edilmiş yağ bulunmaması ya da genetiği değiştirilmemiş organizmalar bulunması o ürünü vegan yapmakta.

Son zamanların en çok tercih edilen, sertifikalı vegan marka kozmetik ürünlerini sizler için listeledik.

Muhtemelen içlerinde bildiğiniz hatta kullandığınız bazı markaların vegan olduğunu görebilirsiniz.

Cosnature Natural Cosmetics ürünleri

Cosnature Natural Cosmetics

Natrue® ve Vegan® sertifikalarına sahip olan ve dermatolojik testlerden geçen “Cosnature Natural Cosmetics” yenilikçi bir Alman markası. Sadece en saf malzemeleri seçerek, doğanın gücünü sonuna kadar kullanmayı amaç edinmiş markanın, hayvansal testler olmadan geliştirilip üretildiğini de belirtelim.

Ürünlerinin tamamı sentetik kokulardan, boyalardan ve koruyucu maddelerden arınmış olup, içerğinde silikon, paraben veya polietilen glikol (PEG) gibi mineral yağdan yapılmış hiçbir bileşen kullanılmıyor.

vegan makyaj fırçaları

Eco Tools

Ünlü makyaj artistlerinin, makyaj fırçaları için önerdiği markalardan olan Eco Tools, vegan kozmetik ürünler kullanmaya başlamayı düşünenler için başlangıç niteliği sayılabilir.

@lucy_earnshaw @ecotools



vegan parfümler

Le Labo Fragrances

Parfüm ve vücut bakımı markası, hayvansal içeriklerin yerine uçucu yağlar kullanmakta. Kişiselleştirilmiş ürünler konusunda da uzman olduklarını belirtelim.

@lelabofragrances

en ünlü vegan markalar

Inika Organic

11 yıldır var olan marka, vegan kozmetik markalar içerisinde yerini sağlamlaştırmış olanlardan.

@inikaorganic @abetterkind

vegan oje önerileri

Kester Black

Vegan sertifikalı oje markası arayanlara duyurulur.

@kesterblack

vegan cilt bakım ürünleri

Aesop Skincare

Aesop’un bitki tabanlı ve %100 hayvansal ürün içermeyen malzemeleri, çoktan kendi hayran kitlesini oluşturdu.

@aesopskincare

vegan makyaj markaları hangileri?

E.L.F Cosmetics

Hassas ciltli makyaj severler için ideal bir ürün.

@elfcosmetics



vegan vücut bakım ürünleri

The Body Shop

Hayvan deneylerine karşı savaşan ilk küresel güzellik markası olma ünvanını taşıyan The Body Shop’un da ürünlerini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.