Bu Kış Dolabınızın Vazgeçilmezi Olacak Dört Renk

Kış sezonunda kahverengi, siyah, lacivert gibi renklere hapsolmuş bir dolaba sahip olduğunuzu fark ediyorsanız bunu bu kış değiştirmek sizin elinizde!

Sezonun vazgeçilmezi olacak, enerjisiyle kışımızı yaza dönüştürecek dört rengi sizlerle paylaşıyoruz. Geriye sadece bu renklerde kıyafet ya da aksesuar edinerek sokak stilinizle göz doldurmanız kalacak!

İşte bu kışa damga vuracak dört renk:

# Yeşil Renk Kombinleri

Kış aylarında doğada azalan yeşil rengin yokluğunu siz giderin! Yeşil rengin her tonunu bu kış fazlasıyla göreceğiz. Siz de en sevdiğiniz yeşil renkte birkaç parça edinin, kışa enerji katın. Yeşil renk bir elbise edinerek kovboy çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Ya da dış giyimde yeşili kullanarak bir kaban ya da mont satın alabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış.

Yeşil kaban ile spor şık bir görünüm

Bohem yeşil elbiseyle tarzınızı konuşturun

Triko kazak ve etek takımlar vazgeçilmez

# Mor Renk Kombinleri

Mor renk bu kış hiç olmadığı kadar göz önünde olacak gibi görünüyor. Moru özellikle lila ile birlikte kombinlemenizi öneriyoruz. Bu romantik ve bir o kadar zarif renk uyumu kış için ihtiyacınız olan çabasız şıklığı size kazandıracak.

Hırkaları bel kısmından bağlayarak kullanmak çok havalı

Lila ile griyi birlikte kullanabilirsiniz

Lila ceket bu kış ihtiyacınız olan star parçalardan

# Kırmızı Renk Kombinleri

Kırmızının cazibesi kışın soğuğuna hakim olacak! Desenlerle ve diğer renklerle kullanılması en keyifli renklerden biri olan kırmızıyı dolabınıza mutlaka ekleyin. Kabandan çantaya, kemerden pantolona kırmızı renk kombinlerinize hareket katacak.

Kırmızı kaban ile kış günlerini ısıtmaya ne dersiniz?

Bordo ve kırmızıyı bir arada kullanmayı deneyin

# Turuncu Renk Kombinleri

Turuncu ile kış güneşine dönüşmeye ne dersiniz? Özellikle yumuşak dokulu kazak ve montlarda enerjisini daha iyi yansıtan bu rengi kış aylarında kullanmayı çok seveceksiniz. Turuncuyu özellikle yeşil ve lacivertle kombinleyerek rengin canlılığına daha iyi bir vurgu yapabilirsiniz.