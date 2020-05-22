Bu Sorularla Flörtünüzü Daha Yakından Tanıyın

Olası bir ilişkinin en keyifli aşaması şüphesiz ki flört dönemi. Sabahlara kadar konuşmak, mesajlaşmak istediğiniz o süreçte aslında tüm bunların temelinde, karşınızdakini merak etmeniz ve onu daha yakından tanımak istemeniz yatar. Nil’in de dediği gibi bu aslında bir “hakkında her şeyi duymak istiyorum” durumudur diyebiliriz.

Özellikle şu sıralar pandemi nedeniyle sosyal izolasyondaysanız ve flörtünüzle tek iletişiminiz internet ve telefon üzerinden ilerliyorsa onu daha yakından tanımak için bazı sorular sorabilirsiniz. Karşınızdakine sorguya çekildiğini hissettirmeyecek, keyifli sohbetler yaratacak önerilerimiz sayesinde flörtünüzü daha yakından tanıyabilir, yaşam tarzınıza ve hayata bakış açınıza uygun biri olup olmadığını çözebilirsiniz.

İşte flörtünüzü daha yakından tanımak için sormanız gereken sorular:

Flörtünüzden ideal ilk buluşmasını tanımlamasını isteyin. Sorularınız ise şunlar: İdeal ilk buluşma senin için nasıl olmalı? İlk buluşma nerede olmalı? İlk buluşmada seks mi tercih edersin yoksa öpüşmeyle sınırlı kalması çok daha merak mı uyandırıcı olur?

Bu sorunun cevabı sayesinde karşınızdaki kişiyle buluşmadan önce bazı ipuçları alarak kaleyi içten fethedebilirsiniz.





Bu sorunun cevabı sayesinde karşınızdaki kişiyle buluşmadan önce bazı ipuçları alarak kaleyi içten fethedebilirsiniz. Bir buluşmanın kötü gittiğini nereden anlarsın?

Bu da tıpkı yukarıdaki soru gibi size yol gösterir.

Bu zamana kadar hoşlandığın biri için yaptığın en romantik şey neydi?

Eğer romantizm beklentiniz varsa bu soru sizin için etkili olacaktır. Böylece karşınızdaki kişiyi romantik anlamda daha iyi tanıyabileceksiniz.





Eğer romantizm beklentiniz varsa bu soru sizin için etkili olacaktır. Böylece karşınızdaki kişiyi romantik anlamda daha iyi tanıyabileceksiniz. Arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl? En eski dostun hakkında neler söyleyebilirsin?

Gerçek şu ki, uzun süreli arkadaşlık ilişkileri olan insanlar güven verir. Alt metinde şunu alırız: Demek ki bu kişi sevilen, birilerini sevebilen, değer vermeyi bilen ve bir arkadaşlık ilişkisine uzun yıllar boyunca özen gösterebilecek sorumluluk sahibi biri. Bu da karşımızdaki kişiyle olası bir ilişki durumunda ona güvenebileceğimiz mesajını bize verir.

Seni en çok etkileyen, bitirdiğinde bir şeyler düşünmeye sevk eden dizi/film hangisiydi?

Bu soru ile flörtünüzle kültürel bir sohbetin temellerini atabileceğiniz gibi, izlediği yapımın onu neden bu kadar etkilediği üzerine konuşarak duygu durumlarına dair ipuçları bile yakalayabilirsiniz.

Şuan yan yana olsaydık ne yapmak isterdin?

Flörtünüzün bu soruya bayılacağına, ortamı ısıtıp sizi rahatlatacak bir sexting’in sinyallerinin verileceğine eminiz!





Flörtünüzün bu soruya bayılacağına, ortamı ısıtıp sizi rahatlatacak bir sexting’in sinyallerinin verileceğine eminiz! Denemek istediğin bir fantezin var mı?

Sexting ile ortamı ısıttığımıza göre cinsel anlamda merak ettiklerimizi sorabiliriz! Bu noktada verdiğiniz cevaplarda dürüst olmanız çok önemli. Denemek istediği ve size uç gelebilecek bir fantezisine sadece o an onu tavlamak ve mutlu etmek için onay vermeniz sonrası için bir hayal kırıklığı olacaktır.





Sexting ile ortamı ısıttığımıza göre cinsel anlamda merak ettiklerimizi sorabiliriz! Bu noktada verdiğiniz cevaplarda dürüst olmanız çok önemli. Denemek istediği ve size uç gelebilecek bir fantezisine sadece o an onu tavlamak ve mutlu etmek için onay vermeniz sonrası için bir hayal kırıklığı olacaktır. Seni neler baştan çıkarır?

Öpülmeyi, dokunulmayı sevdiği yerler nereler? Hangi sözcükler onu baştan çıkarıyor? Seks esnasında ismini duymak onu mutlu ediyor mu? Dirty talk seviyor mu? Ve daha pek çok örnek soru ile flörtünüzü nasıl baştan çıkarabileceğinizi kendi ağzından öğrenin!

Karşılıklı şekilde cevaplandırarak bir oyuna da dönüştürebileceğiniz bu sorular birbirinizi çok daha iyi tanımanızı sağlayacak ve aranızda bir bağ oluşturacak.