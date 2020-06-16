Bu Yaz Her Yerde Göreceğiniz 5 Saç Rengi

Mevsim değişikliği, daha hafif tonları deneme ve yenilenme isteği. Saç rengi değişikliğine gitmemizi sağlayan bu sebepler, yeni stil arayışının da en önemli noktalarından.

Yaz mevsimine uygun renk tonlarına bakarken, radikal bir değişim peşinde değilseniz, 2020 yazında pek çok yerde karşınıza çıkmaya aday bu renklere mutlaka göz atmalısınız.

İşte renk uzmanlarından bu yazın gözde saç renkleri.

Saç Köklerine Merhaba

Daha az bakım gerektiren her değişimin destekçisiyiz. Bu noktada da doğal saç kökleri her zaman için favorimiz. Herhangi bir saç rengiyle de harika göründüğünü unutmayın. Saç köklerinizin görünmesine izin veren vurgulara yeşil ışık yakmanın tam zamanı.

fotoğraflar: @annejohannsen, @julie.janie

Koyu Renkten Vazgeçemeyenlere Esmer Dokunuş

Koyu renk saçlarla kendini çok daha iyi hissedenleri şöyle alalım. Sıcak kahverengiler ve siyahlar sizin için bu yazın ideal saç renkleri arasında olacak. Bu renkleri kökten uca hiçbir renk geçişi barındırmadan uygulayın ve yaz boyunca güneş ile açılarak bambaşka renklere evrilmesine izin verin!

FOTOĞRAFLAR: @vanessahudgens, @bettinalooney

Yumuşak Işıltılar İçin Balyaj

Saç renginize göre dilediğiniz renkte ışıltılı balyajlar attırarak güneş ışıklarını yansıtabilirsiniz. Özellikle sunkiss makyajlarınızla ve doğal bronz teninizle bu saç rengi harika bir uyum yakalayacak!

FOTOĞRAFLAR: @lilyjcollins, @negin_mirsalehi

Yüzü Çerçeveleyen Sarılar

Saçlarınızın ön kısmından ince birer tutama sarı dokunuş ekleyerek yüzünüze aydınlık bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Bu tutamı tıpkı Dua Lipa gibi perçem ya da katlarınızda uygularak çok daha genç ve enerjik bir görünüm yakalayabileceğiniz gibi; daha ışıltılı ve ince bir sarı geçişle romantik bir duruş da sergileyebilirsiniz.

FOTOĞRAFLAR: @dualipa, @cheraleelyle

Kahve ve Sarı Geçişli Bronde

Bronde diye adlandırılan sarı ve kahverenginin kusursuz uyumunun en büyük temsilcisi şüphesiz ki Jennifer Lopez! Son zamanlarda Kylie Jenner da Lopez’e katılarak bronde saçın sıcaklığını yaşayanlardan oldu. Karamel ve bal köpüğü geçişler yaratan bu saç rengi yaz aylarına çok yakışacak!