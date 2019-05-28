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Bu Yaz Saçlarınızda Harikalar Yaratacak Renk Trendleri

Bu yaz değişikliği saçınızda yapmak istiyorsanız size modern ve trend dokunuşlar katacak bu renkleri deneyebilirsiniz.

Bohem Sarışın

Dilerseniz Emma Roberts gibi uzun, dilerseniz de Alison Brie gibi bob kesim saçlarda bu bohem sarışın etkiyi yaratabilirsiniz. Genç ve dinamik bir görünüm vadeden bu renk sıcak yaz aylarına çok yakışacak.

  • @emmaroberts
  • @alisonbrie

Masalsı Pembe Saçlar

Pembe saçlar son yılların festival sezonlarından ötürü oldukça popülerleşmiş renklerinden. Etkisi yaza kadar uzayan bu düşsel pembe tonu geçici boyalar yoluyla da uygulayabilmeniz mümkün.

  • @taylorswift
  • @hoskelsa

Fındık Kabuğu Saçlar

Adeta fındık kabuğu rengindeki koyu kahverengi saçlar olgun ve çekici bir görünümü destekliyor.

  • @salsalhair
  • @camimendes

Bal Rengi Saçlar

Kumrallıktan yanaysanız saçlarınızda bal-karamel etkisini hissedin. Yaza en çok yakışan renklerin başında geliyor.

  • @tatianaarend
  • @lisaaharon

Esmer Saçlarda Işıltılar

Daha minimal bir değişime gitmek istiyorsanız sizi ışıltılara yönlendiriyoruz! Kumral ve özellikle esmer saçlardaki saç renginize uyumlu olacak şekilde yaptıracağınız ışıltılar size bambaşka bir hava katacak.

  • @nikkilee901
  • @leamichele
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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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