Bu Yazın En Trend Saç Modelleri

Bu yaz saçlarınızla tüm dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız şanslısınız! Taçlardan bandanalara, pin tokalardan kumaş tokalara pek çok çeşit oldukça trend. Haliyle saç modelleri de çeşitleniyor ve apayrı havada modeller sunuyor.

İşte 2020 yazına damga vuracak en trend sa modelleri:

#Bandana ile saç modelleri

Çiçekli, geometrik desenli, neon ya da pastel renklerde, tropikal desenli ya da Dua Lipa’nın da tercih ettiği gibi marka logolu… Hiç fark etmeksizin bandanalar bu yazın en öne çıkan saç aksesuarı olmaya aday! Dilerseniz tüm saçlarınızı bandana ile kapatabilir, dilerseniz de ön taraftan perçemler çıkararak daha salaş bir görünüm yaratabilirsiniz.

@dualipa

Bandana trendini biraz daha bohem bir stile uyarmaya ne dersiniz? Daha büyük eşarplar ile kusursuz topuzlar yapabilirsiniz. Hem stilinizle dikkat çekeceksiniz, hem de yazın sıcağında bu model ile serin ve rahat hissedeceksiniz.

@emani.marie

#At kuyruğu modelleri

Her anın kurtarıcı modeli at kuyrukları bu yaz en çabasız haliyle karşımıza çıkıyor. Ense hizasında toplayacağınız saçlarınıza özellikle düz fönlüyken bu model çok yakışacak ve spor şık bir görünüm katacak.

@annejohannsen

#Topuz modelleri

Bu yaz topuzlarda büyük kumaş tokalara sıkça rastlayacağız. Özellikle neon, pastel renkler ve batik desenlerle öne çıkacak bu kumaş tokaları topuzlarınızı hareketlendirmek için kullanmaya bayılacaksınız.

@juliehocke

Ense hizasındaki topuzlarınızda son saç kıvrımınızdan bir parçayı dışarıda bırakmanız görünümünüze apayrı bir umursamazlık ve hava katacak.

@oliviafaeh

Özellikle topuzların favori aksesuarları olan halka gold küpelerden edinmeyi de unutmayın!

#Tokalar

Özellikle 90’lara ve 2000’lere damga vuran kıskaçlı tokalar bu yazın da favorileri arasında. Renk renk, boy boy bu model tokalardan alabilirsiniz.

@matildadjerf

Tel tokaları minimal şekilde saçlarınızı tek tarafta bir araya getirerek kullanmayı da unutmayın. Özel günler ve davetler için saç modeli seçerken bu görünümden yararlanabilirsiniz.

@cheraleelyle

#Örgü saç modelleri

Vanessa Hudgens’ın ikili örgü modeline bayıldık! Özellikle sahilde ve havuz başında bu saç modelini kullanmayı çok seveceksiniz. Üstelik saçlarınızın tuzlu suyla kalmasını istediğiniz bir yaz akşamında örgülerinizi açarak doğal ve kusursuz dalgalara kavuşmanız da bonus olacak!

@vanessahudgens

Özellikle şehirde yazı geçirecekler için enerjik ve bir o kadar romantik bu örgü modeli harika bir tercih olacak. Bu model için tek ihtiyacınız küçük lastik tokalar!