Bu Yazın Takı Trendi: Renkli Boncuklar

2020 yazının en iç açıcı trendiyle karşınızdayız! Takı kullanmayı seven ve özellikle enerjisini takılarına yansıtmaktan hoşlananlar için bu yaz göz önünde olma vakti!

Trendleri yakından takip eden Instagram hesapları canlı renklerdeki takıları bir arada kullanmaya başladı bile!

RENKLİ BONCUK TAKI TRENDİ

Renkli boncuklardan oluşan takıları kolye, bileklik, halhal, küpe, yüzük olmak üzere her formda göreceğiz. Özellikle harfli ve yazılı boncuklar sezona damga vurmaya aday.

H&m- MANGO

Stilinizi daha bohem ya da minimal olarak tanımlıyorsanız canlı renklerdense, toprak tonları ve tropik doğa tonlarında boncuklu takıları tercih edebilirsiniz.

STRADİVARİUS- PEMY

Enerjinizi yansıtmaktan çekinmiyorsanız, pastel ya da neon tonlar tam size göre! Özellikle de boncuklardan çiçekler oluşturan bu kolyeler vazgeçilmeziniz olacak.

ZARA- ELİOU

Renkli boncuklar bir araya gelerek yaz meyvelerinin şeklini alıyor! Limon, kiraz, karpuz şekillerindeki takıların tamamlayıcısı ise inciler oluyor.

Bu yaz stilinizle olduğu kadar takılarınızla da ilham vermek istiyorsanız mutlaka boncuklu modellere göz atmanızı öneririz!

Fotoğraflar: @marianne_theodorsen