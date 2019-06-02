Tüm Zamanların En İkonik Ayakkabı Markaları

Giydiğiniz her şeyin arkasında bir hikaye var. Peşinden gittiğiniz trendler, gardırobunuza stokladığınız tişörtler, yatırım yaptığınız çantalar...

Farkında olsanız da olmasanız da, takıntılı olduğunuz birçok markanın on yıllardır hatta yüzyıllar öncesine dayanan hikayeleri var. Yeni söylemleriyle hep tazelenmeye çalşıan o markalar, "bugünün" popüler olanının da gölgesinde kalmadan ilerliyor / ilerlemeye çalışıyor.

Yeni çıkan ve gözdemiz olan markalar cebimizde dursun, bununla birlikte, etkileyici bir şekilde uzun süredir hayatımızda olan ayakkabı markalarını radara alıyoruz ve kısa bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Zamana karşı güçlü durma, kaliteli üretim ve doğru pazarlamayı içeren ayakkabı markaları birkaç mevsimden daha uzun süre kullanmak isteyeceğiniz dayanıklılığa da sahip.

Ayakkabı geçmişinizi tazeleyin ve ilkbahar ayları için alışverişe çıkmadan önce aşağıdaki listemize göz atmayı unutmayın.

Birkenstock | 1774

En ikonik ayakkabı markaları

İlk çıkışının 18. yüzyıla dayandığına inanmak zor ama Birkenstock çok uzun zamandır hayatımızda. Marka 1960'lara kadar ise Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıtılmadı.

Günümüzde çift bantlı terliklerine görülen rağbeti de göz önünde bulundurunca, bu ateş daha uzun süre tütmeye devam edecek.

Dr. Martens | 1947

Herkesin favori punk botu. Yıllarca "İngiliz işçi sınıfı" ile anılan bu botun ilk yüksek profili kullanıcısı ise müzisyen Pete Townshend oldu. Sonrasında da nesiller boyu sürecek bir takip teşviki başlamış oldu. Dr. Martens botların soğuk estetiğinin peşinden gitmeye devam, değil mi?

Converse | 1908

Marquis Mills Converse, yüzlerce yıl önce Massachusetts ilçesinin Malden kentinde bu ikonik ayakkabı markasını kurdu. Başladıktan on yıldan biraz daha kısa bir süre sonra, marka ilk basketbol ayakkabısını piyasaya sundu: Chuck Taylor All Star.

Atletizm bir yana, ayakkabı aynı zamanda rock grupları, film kostümleri, paten, sörf kültürü ve sayısız topluluğun kendini ifade etme biçimi oldu.

Hunter | 1856

Henry Lee Norris tarafından kurulan İskoçya asıllı ikonik yağmur çizme markasının, sağlam lastik tasarımlarını I. Dünya Savaşı'na katılan askerler de giydi. Kate Moss ve Alexa Chung gibi stil ikonlarının Glastonbury festivalinde bu çizmeyi tercih etmesi de, markanın yıldızını daha da parlattı.