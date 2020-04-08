Burçlara Göre Egzersiz Önerileri

Hayatınıza daha fazla hareket katmak istiyorsanız bir de astrolojiden ilham alarak egzersiz yapmaya bakın. Burcunuza göre nasıl spor yapmanız gerektiğine göz atın…

KOÇ | (21 Mart – 19 Nisan)

Koç burcunun kazanmayı, savaşmayı ve mücadele etmeyi sevdiğini biliyoruz. Bu nedenle triatlon ya da maraton gibi koşu yarışlarına katılıp kendinize ve rakiplerinize meydan okuyabilirsiniz.

BOĞA | (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sakin, istikrarlı ve dirençli… Uzun süren egzersizler yaptığınızda en mutlu insansınız. Vakit alan şeyleri denemekten korkmuyorsunuz. Ağırlık egzersizleri gibi, gücünüzü adım adım artıracak sporları tercih edebilirsiniz. Bu sizi uzun vadeli hedefleriniz için daha iddialı ve tatminkar kılacaktır.

İKİZLER | (21 Mayıs – 20 Haziran)

Eğlence ve hız sizin yaşam tarzınız. Spor yaparken yalnızca hız ya da eğlence aramıyorsunuz. Yüksek Yoğunlukta Aralıklı Antrenmanı (HIIT), eski usül egzersizlerle birleştirebilirsiniz. Çok çabuk sıkılıyorsunuz. Bu nedenle sizi motive edecek egzersizleri bulmanız önemli. Böylece meraklı ve yaptığınız egzersize bağlı olacaksınız.

YENGEÇ | (21 Haziran – 23 Temmuz)

Sadece terleten değil, sakin ve ruhunuzu besleyen egzersizler sizin için yaratılmış. Yengeç burçları evde olmaktan hoşlanır. Bu nedenle evinizde, kendi konforunuzda. yapabileceğiniz bir spor bulun. Örneğin yoga ve pilates.

ASLAN | (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Göz önünde olmayı seviyorsunuz. Ancak Aslan burçları aynı zamanda tutarlılığı da sever. Sizi ön plana çıkaracak ve harika hissettirecek, zumba gibi hem dans hem de spor içeren egzersizler deneyin.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kafanızı dağıtıp vücudunuza odaklanmanızı sağlayacak egzersizleri yaparak huzuru buluyorsunuz. Odaklanma içeren herhangi bir egzersiz sizi iyi halinize getirecek. Megaformer Pilatesi deneyerek en küçük kaslarınızı bile çalıştırabilirsiniz.

TERAZİ | (23 Eylül – 22 Ekim)

Siz başkalarıyla iletişime geçtiğinizde mutlusunuz. Dolayısıyla sosyal içeriği olan egzersizleri denemelisiniz. Arkadaşlarınızla birlikte tenis ya da voleybol oynayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP | (23 Ekim – 21 Kasım)

Akrep burcu için tutkulu olmak çok önemlidir. Yani yaptığınız her şeye tutkuyla bağlısınız, buna egzersiz yapmak da dahil. Sakral çakranızı ortaya çıkaracak ve yardımcı olacak hareketleri deneyebilirsiniz. Pole dance yapabilir ve yeni trendlerden Chair Dance’i keşfedebilirsiniz.

YAY | (22 Kasım – 21 Aralık)

Maceracı, dışadönük ve kolayca dikkati dağılan Yay burcunun terlemeye ihtiyacı var. Treadmill’de koşuya çıkabilirsiniz. Ya da spor salonunda olmaktan vazgeçip bir koşu grubuna katılın. Ormanda koşu gibisi yok.

OĞLAK | (22 Aralık – 19 Ocak)

Uzmanlık sizin ikinci adınız. Gözle görülür sonuçlar elde edebildiğiniz ya da ölçebildiğiniz sonuçlar sizi başarıya götürür. Eğer zorlanmayı seviyorsanız Bootcamp’e katılarak kendinize meydan okuyabilirsiniz.

KOVA | (22 Ocak – 18 Şubat)

Kova burçları yenilikten hoşlanır. En yeni teknolojiyi kullanan egzersizleri deneyebilirsiniz. Grup egzersizlerini seviyorsanız, spor salonunuzun programına göz atmanızda fayda var.

BALIK | (19 Şubat – 20 Mart)

Suda olmak size, evde olmakla aynı hissi veriyor. Maksimum motivasyon için egzersizlerinizi suya odaklı tercih edebilirsiniz. Vücudunuzu ve ruhunuzu rahatlatan su sporlarına göz atın.