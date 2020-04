Burcu Esmersoy | Mayıs 2020

View this post on Instagram

Karantinada olduğumuz bugünlerde dünya düzeni değişirken, çalışma sistemlerimiz de farklılaşıyor. Bu kez, yıllardır yaptıklarımızdan çok daha farklı bir çekim gerçekleştirdik. Burcu Esmersoy'un evinde tek başına, ama uzaktan ulaşımla aslında bir ekiple olduğu çekim, bizim için tarihe geçti. 💛 Kapağında Burcu Esmersoy'un yer aldığı mayıs sayımız çok yakında bayilerde olacak! Şimdi ise Turkcell Dergilik'ten okuyabilir ve seçili makaleleri de sesli dinleyebilirsiniz. 🎧📚 #marieclairetr #burcuesmersoy #evdekal Geney Yayın Yönetmeni: @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörü: @tugceulkumen Fotoğraf Asistanı: #MuratKahya Retoucher: @canbuyukkalkan Moda Editörü Asistanı: @zeynepppyalcin Video: @aytekerdem @semihergunn