Burcu Esmersoy | Mayıs 2020

Karantinada olduğumuz bugünlerde dünya düzeni değişirken, çalışma sistemlerimiz de farklılaşıyor.
Bu kez, yıllardır yaptıklarımızdan çok daha farklı bir çekim gerçekleştirdik. Burcu Esmersoy’un evinde tek başına, ama uzaktan ulaşımla aslında bir ekiple olduğu çekim, bizim için tarihe geçti.

Mayıs sayımız çok yakında bayilerde! Şimdi ise Turkcell Dergilik’ten okuyabilir ve seçili makaleleri sesli dinleyebilirsiniz.

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Karantinada olduğumuz bugünlerde dünya düzeni değişirken, çalışma sistemlerimiz de farklılaşıyor. Bu kez, yıllardır yaptıklarımızdan çok daha farklı bir çekim gerçekleştirdik. Burcu Esmersoy'un evinde tek başına, ama uzaktan ulaşımla aslında bir ekiple olduğu çekim, bizim için tarihe geçti. 💛 Kapağında Burcu Esmersoy'un yer aldığı mayıs sayımız çok yakında bayilerde olacak! Şimdi ise Turkcell Dergilik'ten okuyabilir ve seçili makaleleri de sesli dinleyebilirsiniz. 🎧📚 #marieclairetr #burcuesmersoy #evdekal Geney Yayın Yönetmeni: @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @emredogru Moda Editörü: @tugceulkumen Fotoğraf Asistanı: #MuratKahya Retoucher: @canbuyukkalkan Moda Editörü Asistanı: @zeynepppyalcin Video: @aytekerdem @semihergunn

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Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Emre Doğru, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Fotoğraf Asistanı: Murat Kahya, Retoucher: Can Büyükkalkan, Moda Editörü Asistanı: Zeynep Yalçın, Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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