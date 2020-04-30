Burcu Esmersoy | Mayıs 2020

Karantinada olduğumuz bugünlerde dünya düzeni değişirken, çalışma sistemlerimiz de farklılaşıyor.

Bu kez, yıllardır yaptıklarımızdan çok daha farklı bir çekim gerçekleştirdik. Burcu Esmersoy’un evinde tek başına, ama uzaktan ulaşımla aslında bir ekiple olduğu çekim, bizim için tarihe geçti.

Mayıs sayımız çok yakında bayilerde! Şimdi ise Turkcell Dergilik’ten okuyabilir ve seçili makaleleri sesli dinleyebilirsiniz.

Genel Yayın Yönetmeni: Hande Tokmak, Röportaj: Gözde Eyibilir, Fotoğraflar: Emre Doğru, Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen, Fotoğraf Asistanı: Murat Kahya, Retoucher: Can Büyükkalkan, Moda Editörü Asistanı: Zeynep Yalçın, Video: Aytek Erdem, Semih Ergün