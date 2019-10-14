Bizi fiziksel özelliklerimizden duygu değişimlerimize kadar etkileyen yıldızlar, aşk ve en önemlisi sosyal hayatımızı yani arkadaşlık ilişkilerimizi de etkiliyor. Peki, burcunuza göre nasıl bir arkadaşsınız? İşte cevabı…

KOÇ

Hızlı arkadaş edinme konusunda üstünüze yok. Ancak söz konusu yakın bir dost edinmek olduğunda, insanlar için bu konuda çeşitli sınavlarınız, kıstaslarınız var. Eğer bu eşiği geçerlerse olnarı ailenizden biri gibi görmeye hazırsınız. Çok enerjik, hızlı ve ateşlisiniz. Size yetişmekte zorlanabilirler. Arkadaşlarınızı dinlemek için hevesli olduğunuz kadar, onları değiştirmekten de hoşlanıyorsunuz. (Ooops!) Aynı zamanda sizin üzerinizde kontrol kurmaya çalışan arkadaşları hayatınızdan atmakta hiç çekinmiyorsunuz.

BOĞA

Güvenilir ve sadık bir dostsunuz. Negatif özellik olarak sayabilir miyiz bilmiyoruz ancak anaç yapınız nedeniyle arkadaşlarınızı fazlasıyla sahiplenebilir ve onlar üzerinde otorite kurmaya çalışabilirsiniz. Hayalperest değilsiniz bu nedenle gerçekleri sert bir şekilde ifade etmeniz zaman zaman arkadaşlarınızla aranızın bozulmasına neden olabilir.

İKİZLER

İnsanlarla iletişim kurmaktan çok hoşlansanız da günün sonunda gerçek arkadaşlarınız bir elin parmağını geçmiyor. Herkesle yiyip içip eğlenmeyi seviyor ama gerçek dostlarınızın yerini de ayrı tutuyorsunuz. Onlar kapalı kapılar ardında gerçek sırlarınızı açtığınız insanlar. Arkadaşlarınızın size bir şey danışmasından çok hoşlanıyor, onların durumlarını takip edip ilgilenmeyi ihmal etmiyorsunuz.

YENGEÇ

Kalabalık arkadaş çevrelerinden çok hoşlanıyorsunuz ancak direkt tüm sorunlarını anlatabilen arkadaşlardan değilsiniz. Karşınızdakine zor güvenen biri olduğunuz için, öncelikle iyi bir dinleyici olup arkadaşınızı dinledikten sonra kendinizi anlatma ya da anlatmama kararı alıyorsunuz. Aynı zamanda cömert ve arkadaşlarla planlanan etkinliklerden keyif alan bir arkadaşsınız.

ASLAN

Arkadaşlarınız sizi sert mizaçlı olarak bilse de, aslında içinizde bitmek tükenmez bir sevgi ve şefkat açlığı söz konusu. Sizi sahiplenen kişilerle arkadaşlık kurmaya dikkat ediyorsunuz. Zaman zaman baskın kişiliğiniz nedeniyle arkadaşlarınız onlara emrettiğinizi düşünebilir ve bu yüzden aranız bozulabilir.

BAŞAK

Çevreniz sizi her ne kadar zor bir insan olarak görse de, gerçekten yakın dostluk kurduğunuz kişileri çok eğlenceli bir arkadaşlık bekliyor. Esprili kişiliğiniz ile arkadaşlarınızın güvenebileceği ve birlikte eğlenebileceği bir dost olmanın yanında aynı zamanda mükemmelliyetçi kişiliğiniz nedeniyle onlar için bir onay masası görevi görüyorsunuz. Size danışmadan bir şey yapmak istemeyebilirler.

TERAZİ

İnsanlara ısınmanız bir hayli vakit alıyor. Ancak kendinize kurduğunuz bariyerleri aşabilen bir arkadaş bulduğunuzda onun için her şeyi yapmaya hazırsınız. Mantıklı kişiliğiniz, sizi fikirlerine değer verilen bir arkadaş olarak kılıyor. Zaman zaman konformist karakteriniz arkadaşlarınız tarafından şımarık olarak algılanmanıza neden olabilir ancak sizi tanıdıkça durumun böyle olmadığını anlayacaklar.

AKREP

Dışarıdan soğuk ve içine kapanık gözüküyor olabilirsiniz ancak içinizdeki karanlığı aşabilen arkadaşlarınız, sizin için bir ömür boyu dost demektir. Çok kolay güveniyor ancak arkadaşlarınızı aşırı sahiplenmeniz nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Yine de sizin sınır tanımayan eğlence anlayışınız onları size bağlıyor.

YAY

İnsanlar bırakın sizi başına buyruk ve umursamaz biri olarak görsünler. Gerçek dostlarınızın yanında nasıl yardımsever ve uysal olduğunuzu bir tek onlar bilecek! Gerçekten sevdiğiniz dostlarınıza yardım etmek için yapmayacağınız fedakarlık yok. Aynı zamanda çok iyi bir dinleyicisiniz!

OĞLAK

Arkadaşlığınız boyunca sevecen bir dostsunuz ancak sıkılana kadar! Sizi fazlasıyla sıkan arkadaşlara fazla katlanamıyor ve kaçıyorsunuz. Bu sizin çevrenizde güvenilmez gibi algılanmanıza neden olsa da, aslında bu şekilde ilk önce kendinizi önemsediğinizi gösteriyorsunuz.

KOVA

Benmerkezci kişiliğiniz, sevdiğiniz dostlarınız söz konusu olunca yerini başka bir karaktere bırakıyor. Onları dinlemekten, sorunlarına çözüm üretmekten, takip etmekten resmen keyif alıyorsunuz! Bu da sizi ömür boyu güvenilir bir dost yapıyor. Aynı zamanda kendi sorunlarınızı da siz anlatmadan anlayacak bağlılıkta arkadaşlar arıyorsunuz.

BALIK

Duygusal kişiliğiniz arkadaşlık ilişkilerinizi de zaman zaman etkiliyor. Sorununuzun ne olduğunu söylemek yerine, küsmeyi tercih ediyor ve özür bekliyorsunuz. Sizi tam olarak çözebilen bir arkadaş çevresi bulduğunuzda ise, moraliniz yüksekken ne kadar eğlenceli olabileceğinizin bir sınırı yok!