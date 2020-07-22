Burcunuzun İdeal Aromaterapi Kokusunu Bulun

Doğum gününüz sahip olduğunuz kişiliği belirlediği gibi, rahatlamanız ve dinginleşmeniz için de belirli imza kokulara işaret ediyor.

Bu kokular sayesinde daha dingin bir hale gelip modunuzu yüksek tutabilir; sakinleşip ferah hissedebilirsiniz.

Sizin için hazırladığımız listeden; taze bir başlangıç yapmak için; burcunuzun ideal aromaterapi kokusunu bulun. Yükselen burcunuzun da kokusunu inceleyebilir; her kokudan verdiğimiz ürün önerilerine de göz gezdirebilirsiniz.

Koç Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Onların Ateşli iddialı ve cesur doğaları tamamiyle çekicilik ve karizma ile doludur. Ancak tüm Koç burçlarının sakinleşmesi genelde yavaş yavaş olmalıdır.

Baharatlı ve çiçeksi kokular onların sakinleşmesi için tam bir panzehir etkisi görecektir. Vanilya, Bambulotu, orkide, amber ve sedirağacı bulunduran bu Yankee Dreamy Summer Nights mum; tam onlara göre!

Yankee Dreamy Summer Nights

Boğa Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Hayattaki her şey, özellikle de yemek konusunda kendilerine has bir zevke sahip olan Boğa burçları; tadların ve kokuların armonisine bayılır. Boğa burçlarını en çok rahatlatan kokular Toros gülü, hanımeli ve manolya olacaktır.

Fresh Rose Mask gibi ürünlerle bu kokuları cilt bakım ürünlerinizde de tercih edebilirsiniz.

Fresh Rose face Mask

İkizler Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Kendilerini genelde çılgın olarak lanse etseler de, içlerindeki klasikten hoşlanan ruhu durduramayan İkizler burçlar için kokularla doğru iletişim çok önemlidir. Lavanta, tatlı bezelye ya da nane gibi evi hatırlatan kokular onları dinginleştirir. Lavantalı banyo bombaları bu yüzden tam size göre!

Lush Twilight Bath bomb

Yengeç Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Yengeç burcunda doğanlar insanları besleme ve koruma kabiliyetleriyle ünlüdürşer. Hisleri ve modları onlar için çok önemlidir. Çok çabuk duygu durum değişikliği yaşayan; mutluyken bir anda üzülüp sonrasında yine enerjiyle gülebilen Yengeç burçlarının bu hislerini dengede tutabilmesi için onları rahatlatacak kokular okyanus, sandal ağacı, şeftali ya da yasemin kokuları olacaktır. Bunları bir araya getiren ve ilhamını California’dan alan Homesick’in SoCal – Southern California Candle mumu sizi rahatlatmak için her şeye sahip!

Homesick SoCal – Southern California Candle

Aslan Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Aslan burçları dünyaya nasıl yaşadıklarını, eğlendiklerini, güldüklerini ve aşık olduklarını göstermek isterler. Bu yüzden kendilerini rahatlatan kokular da baskın Portakal çiçeği ve narenciye kokuları onları rahatlatır.

Bu kokuları banyo rutinlerinize eklemeniz sizi ekstra rahatlatacak. Hermes D’orange Verte Bath & Shower Gel Duş Jeli ile lüksü ve rahatlamayı bir araya getirin!

Hermes D’orange Verte Bath & Shower Gel

Başak Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Başak burcu bir toprak burcudur ve bu burcun insanı enerjik, güvenilir ve sorumluluk sahibidir. Sinir sistemlerini rahatlatmak ve endişelerini yatıştırmak için paçuli ya da İtalyan bergamotuna ihtiyaçları vardır. Yağmur,biberiye ve ot kokuları da onları rahatlatır. Üretmeyi simgeleyen başaklar için doğa kokuları vazgeçilmezdir.

Saç bakım rutininize bu kokuları ekleyerek gün boyu rahatlık hissini yaşatmanız mümkün. Organik biberiye ve nane ve diğer saf çiçek ve bitki özlerine sahip Aveda Rosemary Mint Composition Oil’i alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.

Aveda Rosemary Mint Composition Oil

Terazi Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Genelde enerjisizlikten yakınan, naif ve içine kapanık Terazi burçlarını bu ruh halinden çekip çıkaracak iki önemli koku var: frezya ve sümbül. Özellikle dinginlik sağlamak için bu kokuları sabun olarak kullanmalılar.

Jo Malone London English Pear Freesia vücut ve el losyonu ise aradığınız pratikliği aromaterapi noktasında da sağlayacak.

Jo Malone London English Pear Freesia

Akrep Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Akrep burçları aradıkları gerçeklerin peşinde sinirlerini en çok harap eden burçtur zodyakta. Bunun yanında meditasyon, kişisel gelişim ve aromaterapi konularında en hevesli ve başarılı burç da denebilir.

Yoğun tutkuları ve takıntılarının getirdiği ruh halini ise yumrulu çiçekler, ıtır veya gardenya dengeleyecektir. İnce ruhlu akrep burçları için Bath and Body Works White Gardenia mumu harika bir seçenek.

Bath and Body Works White Gardenia

Yay Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Yay burcunda doğanlar seyahati, hayvanları ve doğayla ilgili olan her şeyi severler. Onların etnik ruhu için en iyi rahatlatıcı etki ise tarçında gizli.

Tarçın dahil pek çok sıcak baharatı bulunduran organik vücut peeling ürünleri ise kendinizi iyi hissetme noktasında bambaşka bir boyut açacak!

Ecco Verde Organic Shop Honey Cinnamon Body Scrub

Oğlak Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Oğlak burçları oldukça derin ve yoğun duygulara sahiptir ve bu yüzden dışarıya çok belli etmeseler de zodyağın sakinleşmeye en çok ihtiyacı olan burcudur.

Vetiver onlar için biçilmiş kaftandır. Onlar için gelenekselliği ve sadakati simgeleyen bu koku, rahatlamalarına da yardımcı olur. Ayrıca minimal tasarımıyla Clean Reserve Smoked Vetiver tam size göre.

Clean Reserve Smoked Vetiver

Kova Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu +

Zodyağın aşırı düşünenleri, Kovalar kırıldıklarında ya da sinirlendiklerinde dışarıya yansıtmasa da bu durumu sağlığına olumsuz olarak yansıtan bir burçtur. Yeniliklerden hoşlandığı kadar alışkanlıklarından da vazgeçemeyen Kovalar için ideal koku kesinlikle tazeliği kadar tanıdık hissiyle de durumu eşitleyen limon notaları! Badem notalarını da deneyebilirler.

Badem sütü bulunduran vücut losyonları ise sizi sıcak ve güvende hissettirecek.

The Body Shop Almond Milk & Honey Soothing & Restoring Body Lotion

Balık Burcunun İdeal Aromaterapi Kokusu

Duygusallık ve romantizmle çevrelenmiş balık burçlarının kokusu ylang-ylang. Bu koku onların aklındaki negatiflik duyguları çevreleyerek daha pozitif olmalarını sağlar. Aynı zamanda balık burcu için çok özel olan bu koku; onları evlerinde ve huzurlu bir anda hissettirir. “An”lara düşkün balık burçları için bu oldukça önemli!

Onlar için önerimiz lüks, seksi, feminen ve özel olan DiptyqueSatin Oil parfümlü vücut yağı olacak!