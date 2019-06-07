Bütçe Dostu En İyi Waterproof Eyelinerlar

Makyajın en önemli adımlarından olan eyeliner; kolay uygulanabilirliğin dışında dağılmaması ve waterproof olması gibi özelliklerle de seçerken önceliğimizi belirliyor.

İşte bütçe dostu en iyi waterproof eyeliner'lar:

Hourglass Voyeur Waterproof Liquid Liner in Ultra Black

Tüm gün yerinden kıpırdamayacak keskin bir çizgi mi istiyorsunuz? Hourglass'ın bu fenomen eyelinerı ile imkansızı başarmanız mümkün. Yağ bazlı bir makyaj temizleyicisiyle çıkarın.

It Cosmetics No-Tug Waterproof Anti-Aging Gel Eyeliner

Bir eyeliner'ın hem bütçe dostu hem de anti-aging etkilere sahip olduğunu düşünebiliyor musunuz? İşte bu eyeliner ile tüm bunlar mümkün. İçerisinde kolajen, antioksidanlar, A ve E vitaminleri bulunduran bu kalemi mutlaka makyaj çantanıza atmalısınız.

Charlotte Tilbury Iconic Liquid Eyeliner Pencil

Gündüzden geceye uyarlayabileceğiniz göz makyajları için Charlotte Tilbury'nin kalemlerinden daha iyisini düşünemiyoruz. Sürdükten sonra dağıtarak harika bir görünüm elde edebilirsiniz.

Eyeko Sport Waterproof Eyeliner

Eğer likit eyelinerlar tarzınız değilse, Eyeko'nun ürettiği bu spor versiyon da işinizi görebilir. İçerisinde hindistan cevizi yağı da bulunduran bu jel eyeliner, ağır spor programlarında bile akma yapmaz!

Eyeko Eye Do Liquid Eyeliner

Eğer Brigitte Bardot makyajı istiyorsanız bu eyeliner kurtarıcınız olacak.

Stila Cosmetics Stay All Day Waterproof Liquid Eye Liner Black

Uygulaması oldukça kolay ve pratik olan bu eyeliner favorilerimizden.