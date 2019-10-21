Çabasız Görünen Saç Modellerinin Arkasındaki Sır

Temiz ve kolayca çözülebilir düzgün dalgalar yerine, karışık ve çabasız görünen plaj dalgalarını tercih etmeyi sevenler için pratik birkaç önerimiz var.

Yataktan yeni kalkmış gibi ama kesinlikle göz alıcı… Yeni yapılmış gibi ama doğalı buymuş gibi.

Pek çok kişi, saçını fönle kurutmuş veya herhangi bir şey yapmadan evden çıkmış gibi görünen saçlara sahip olabilir ya da biz bunun öyle olduğunu düşünmekteyiz. Evet, zahmetsizce şık görünmenin birçok yolu var ama konumuz çabasız görünen o çarpıcı güzellikteki saçların arkasındaki sır.

Çabasız Görünen Saç Modellerine Giden Yol

Telefon alarmınız çalıyor, yataktan kalkıyorsunuz ve kusursuz görünen saçlarınızla güne devam ediyorsunuz. Gerçek olamayacak kadar iyi olan bu rüyayı hepimiz görmüşüzdür değil mi? Saçınızın tüm ihtiyacı, eşit derecede zahmetsiz bir görünüme yol açan, neredeyse hiç çaba harcamadan şekillendirme ile yeniden canlandırmak ve parlamak. İşte birkaç basit taktikle güzel görünen saç modellerine kavuşabilirsiniz.

#1 Kolaya Kaçmak

Sıenna mıller, çabasız saç modelleri için örnek alınacak isimlerden

Bu stile sahip olmanın kilit noktası saçınızın doğal haliyle yüzleşmek. Saçınızın doğal dokusunu iyi kullanmayı öğrenebilirsiniz, fazla uğraşılmış izlenimi veren görünümden de kurtulabilirsiniz. Eğer isterseniz saçınızı hafifçe kurutabilirsiniz, ancak saç köklerinizi kabartmaktan kaçınmalısınız çünkü saç diplerindeki hacimsizlik de bu görünümün bir parçası. Bu, yataktan yeni kalkmış izlenimini veren modelin ve deniz dalgalarının bir kombinasyonu. Sanki plaja gitmiş ve orada uyuyakalmışsınız gibi.

#2 Kıvrımlar

Lily James ve etkileyici güzelliği

Plaj dalgalarının en çarpıcı görünümleri için Blake Lively tam karşınızda

Saçınıza sıcak maşa değdirmeden dalga vermek için, bir tutam şekil verici kremi avuçlarınızın içinde ovuşturun, kuru saçınıza sürün ve tarayın. Bir sonraki adımda, saçınızı gevşek bir şekilde örün, örgünüzü saç uçlarınıza ulaşmadan önce bitirin ki uçlar düz kalabilsin, saç lastiğini ise çok sıkı dolamayın ki izi kalmasın.

Örgülerin üzerine ise hafif dokulu bir sprey sıkabilirsiniz. Hazırlanmayı bitirdikten sonra artık örgünüzü açabilir ve parmaklarınızı saçlarınızın arasından geçirerek son rötuşu yapabilirsiniz.

#3 Kıvırcığı Yakalayın



İnce örgülerle edebileceğiniz dalgalar günü kurtarmaya aday

Eğer gevşek örgüler size yakışmıyorsa, saç maşası kullanabilirsiniz. Önemli olan saç ucunuzu maşaya dolamamak ve kalın tutamlar halinde düzgün olmayan dalgalar yaratmak. Hafif dokulu bir ürünle de dalgalarınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Doğru kullanıldığında saç maşası en güzel aletlerden biridir.

#4 S Dalgası

Çabasız şıklığın, en önemli isimlerinden Meghan Markle

Jennifer Lawrence’ın hafızalarda kalan görünümünden.

Küçük saç tutamlarını, saç düzleştirici ile şekillendirip, uçlara doğru gelirken düzleştiriciyi bükerek saçınıza S dalgası vermenizi öneriyor Los Angeles’ın ünlü saç stilistlerinden Jenny Cho. Saç uçlarınızı ise mutlaka doğal bırakmanız gerektiğinizi de sözlerine ekliyor.