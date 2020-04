Call Me by Your Name’den Devam Filmi

Luca Guadagnino’nun yönettiği bol ödüllü Call Me by Your Name‘in devam filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2017’ye damga vuran filmin başrolünde Timothée Chalamet ve Armie Hammer yer alıyordu. Özellikle Timothée Chalamet’in kariyer sıçraması yaptığı film diyebiliriz bu yapım için.

André Aciman’ın aynı adlı romanından uyarlanan filmin devamı ise, yazarın Find Me romanının sinemaya uyarlanmış versiyonu olacak.

Luca Guadagnino İtalyan La Republica gazetesine verdiği röportajda devam filmi haberini doğruladı: “Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel ve diğer oyuncularla çalışmak büyük bir zevk. Yeni filmde de herkes olacak.”

Call Me by Your Name’in senaryo yazarı James Ivory ise devam filminde yer almayacak. James Ivory Timothée Chalamet’i 45 yaşında göstermeyi hayal edemediğini, bunun kulağa çok sahte geldiğini belirterek yapımın senaristliğini üstlenmeyi reddetti.