Cannes Film Festivali’nden Yaz Ayları İçin İlham Verici Güzellik Görünümleri

Mayıs ayı büyüleyici ve ilham verici bir şekilde geçmeye devam ediyor. Ayın ilk pazartesi günü gerçekleşen Met Gala’dan sonra şimdi de dünya üzerindeki etkisi çok yüksek olan Cannes Film Festivali…

25 Mayıs’a kadar devam edecek olan Cannes, bir film festivalinden çok daha fazlasını sunuyor. Çünkü aynı zamanda yılın en büyük güzellik etkinliklerinden biri. Konukların ilham verici saç ve makyaj görünümlerinin tüm sezon boyunca peşini bırakmayacağız gibi duruyor.

#1 Bella Hadid

Bella Hadid, Cannes Film Festivali 2019

Bella Hadid’in Cannes Film Festivali makyajına yakından bakmaya ne dersiniz? Onun belirgin yüz hatlarını ortaya çıkarmak için kullanılan bronzerın, elmacık kemikleri üzerindeki allığın, çene hizasındaki dokunuşların ne kadar stratejik ve profesyonelce yerleştirildiklerini göreceksiniz. Kullanılan tüm makyaj ürünlerinin Dior olduğunu da belirtelim.

#2 Eva Longaria



Eva Longaria, Cannes Film Festivali 2019

Bronzlaştırıcının, bu yılki Cannes Film Festivali kırmızı halısında önemli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Eva Longoria’nın bronzlaştırıcısı da makyaj görünümüne derinlik ve boyut kazandırmış.

Keskin bir kedi göz makyajı ve gözlerinin iç köşelerindeki ışıltılı bir dokunuş ise eşlikçilerden sadece birkaçı.

#3 Rita Ora

Rita Ora, Cannes Film Festivali 2019

Rita Ora’nın platin sarı saçlarının kıvrımlı bir şekilde omzuna dökülmesi, tercih edilen pembe-kahverengi monokrom makyajı kalbimizi çalanlardan oldu.

#4 Selena Gomez



Selena Gomez, Cannes Film Festivali 2019

Selena Gomez, tam bir eski Hollywood makyajıyla Cannes Film Festivali kırmızı halısında. Canlı kırmızı rujunu, kedi gözüyle eşleştiriyor. Diğer birçok ünlü gibi, o da stilini pırlantalarla süslemeyi tercih ediyor.

#5 Blanca Padilla





Blanca Padilla, Cannes Film Festivali 2019

Cannes ve kırmızı ruj kelimelerinin el ele olduğunu söyleyebiliriz! Blanca Padilla’nin kadifemsi kırmızı ruju, onun doğal makyajlı bu görünümünün odak noktasını oluşturuyor.

#6 Elle Faning



Elle Faning, Cannes Film Festivali 2019



Elle Fanning, bu yılki Cannes Film Festivali’nin jüri üyesi olarak kırmızı halıda tüm gözleri üzerinde toplamayı başarıyor. Her seferinde tamamen farklı ama her zaman inanılmaz bir görünüm sunuyor.

Taze ve çarpıcı güzellik görünümünü, Valentino elbisesi ve saçlarındaki çiçeklerle taçlandırıyor. Bu rüya gibi görünen taç saç örgü, yaz ayları için biçilmiş kaftan.

#7 Julianne Moore



Julianne Moore, Cannes Film Festivali 2019

Julianne Moore binlerce dolar değerinde göz alıcı mücevherler takıyor ve muhteşem bir tasarımcı elbisesi giyiyor olabilir, ancak bizi her zaman için ilk olarak güzelliğiyle kendine çekiyor.

Kendi dudak rengine yakın açık pembe bir parıltıyla tazeleyici görünmeyi sağlıyor. Dumanlı göz makyajıyla da o son dokunuşu yapıyor.

72. Cannes Film Festivali’nin diğer etkileyici güzellik görünümleri için galerimizi gezinmeye devam edebilirsiniz.



