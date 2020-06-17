Cate Blanchett, Robert De Niro ve Anne Hathaway Aynı Kadroda!

Ünlü yönetmen James Gray; yeni filmi Armageddon Time için Cate Blanchett, Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland ve Anne Hathaway‘den oluşan yıldızlar kadrosunu bir araya getiriyor!

Two Lovers, The Immigrant, The Lost City of Z filmleriyle adından söz ettiren James Gray; son olarak Brad Pitt’in başrolünde olduğu Ad Astra ile seyirciyle buluşmuştu.

robert de nıro

Bu dev oyuncu kadrosunu bir araya getiren film, ayrıca James Gray’in kendi hayatından izler de taşıyacak. 1980’li yıllarda New York’ta geçecek film; devlet okulundan kendisini ayrıcalıklar dünyasına taşıyan özel bir okula giden 12 yaşındaki bir çocukla ilgili olacak.

Yönetmen James Gray bu filmi; “Ronald Reagan’ı başkan seçmeye hazırlanan Amerika’nın arka fonunda, dostluk ve sadakati keşfeden yüce gönüllü bir büyüme hikâyesi” olarak tanımlıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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