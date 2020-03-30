Celine Dion’dan Hayatı Doyasıya Yaşama Rehberi
İyi ki doğdun Celine Dion! Bugün 52. yaş gününü kutlayan diva; bize bu zor günlerde ayakta kalacak enerji ilhamını da veriyor.
Geçirdiği zor dönemlerden sonra hiç olmadığı kadar güçlü ve enerjik bir şekilde geri dönen Celine Dion, özellikle son dönemlerde sosyal medyanın da favorisi. İşte cesur stil seçimleri kadar eğlenceli tavırlarıyla da takip edilen Dion’dan hayatınız kolaylaştıracak bir kaç öneri:
Arkadaşlarınızı heyecanınıza ortak edin
“Enerjim şimdilerde daha genç, daha dinamik, daha heyecanlı” diyen Dion; “Her şeyi ilk kez görüyormuşum gibi hissediyorum.” diyor. Siz de bu heyecanınızı partilerde arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.
İmza pozunuzu bulun
Eğer bu bir flamenko dans figürü olacaksa da, sorun değil!
Halkı selamlamak için her fırsatı değerlendirin
Dion’un “Dünyanın kraliçesi benim” pozundan ilham alın. Evden çıkmadığınız şu günlerde, sosyal medyanızdan bile halkaseslenme taktiğini uygulayabilirsiniz.
Ama çok fazla ulaşılabilir olmayın
Soğuk mesafenizi koruyun.
Doğayı takdir edin
Tabii ki bir ağaca sarılmak zorunda değilsiniz ancak doğanın güzelliğini takdir etmek iyi hissettirecektir.
Online dünyanın bir parçası olun
Sosyal medya fenomeni olmak için asla geç değil.
Zamanı iyi kullanın
Partide daha fazla kalmak istiyorsanız kalın. Ancak kendinize daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini de unutmayın.