Celine Dion’dan Hayatı Doyasıya Yaşama Rehberi

İyi ki doğdun Celine Dion! Bugün 52. yaş gününü kutlayan diva; bize bu zor günlerde ayakta kalacak enerji ilhamını da veriyor.

Geçirdiği zor dönemlerden sonra hiç olmadığı kadar güçlü ve enerjik bir şekilde geri dönen Celine Dion, özellikle son dönemlerde sosyal medyanın da favorisi. İşte cesur stil seçimleri kadar eğlenceli tavırlarıyla da takip edilen Dion’dan hayatınız kolaylaştıracak bir kaç öneri:

arkadaşlarınızı unutmayın

Arkadaşlarınızı heyecanınıza ortak edin

“Enerjim şimdilerde daha genç, daha dinamik, daha heyecanlı” diyen Dion; “Her şeyi ilk kez görüyormuşum gibi hissediyorum.” diyor. Siz de bu heyecanınızı partilerde arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.

imza poz önemli

İmza pozunuzu bulun

Eğer bu bir flamenko dans figürü olacaksa da, sorun değil!

halkı unutmayın

Halkı selamlamak için her fırsatı değerlendirin

Dion’un “Dünyanın kraliçesi benim” pozundan ilham alın. Evden çıkmadığınız şu günlerde, sosyal medyanızdan bile halkaseslenme taktiğini uygulayabilirsiniz.

Ama çok fazla ulaşılabilir olmayın

Soğuk mesafenizi koruyun.

Doğayı takdir edin

Tabii ki bir ağaca sarılmak zorunda değilsiniz ancak doğanın güzelliğini takdir etmek iyi hissettirecektir.

sosyal medyanızı bugün aktif kullanmaya başlayın

Online dünyanın bir parçası olun

Sosyal medya fenomeni olmak için asla geç değil.

zamanı iyi kullanmalısınız

Zamanı iyi kullanın

Partide daha fazla kalmak istiyorsanız kalın. Ancak kendinize daha fazla vakit ayırmanız gerektiğini de unutmayın.