Paris Moda Haftası kapsamında Les Invalides’te gerçekleşen Celine Sonbahar / Kış 2020 defilesinin çarpıcı görünümlerine göz atmaya ne deriniz? Bu, Hedi Slimane’nin ikonik moda evinde, görevi Phoebe Philo’dan aldıktan sonraki altıncı koleksiyonu. Hedi Slimane, göreve geldiğinden itibaren, markanın estetiğini değiştirdi, logosunu ve markasını Céline’dan CELINE olarak çevirdi. Kısaca biraz DNA’sıyla oynadı da denebilir.

Gelelim, Sonbahar / Kış 2020 koleksiyonuna… Paris burjuvazisi estetiğini, 70’lerin etkileriyle birleştiren bu koleksiyon; mükemmel bir şekilde uyarlanmış takım elbiseler, pantolon-etekler, kot pantolon ve diz boyu botlara kadar her şeyi içeriyor. İşte koleksiyondan öne çıkan görünümler!