Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2020 Koleksiyonunundan Öne Çıkanlar

Ceren Ocak İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında 9 Ekim Çarşamba günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sundu.

Festival ruhunu yansıtan oversize ve asimetrik kalıpların, deri örme bodysuit’lerin yanı sıra, deniz kabukları ve deri püsküllerle işlenmiş parçaların ön planda olduğu ve 20 look’tan oluşan yeni koleksiyonda ipek, deri, keten ve poplin gibi kumaşlar kullanılıyor. Özgür ruhlu kadınların festival stillerini en iddialı şekilde yaratmak ve müziğin ritmine ayak uydurmak için tasarlanan parçalarda mint, beyaz, bej, turuncu, hâkî ve taba gibi natürel bir renk paletine etnik desenler ve modern kesimler eşlik ediyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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