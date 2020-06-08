Chanel Cruise 2020/21 ‘Balade en Méditerranée’ Koleksiyonundan Öne Çıkanlar

“Başlangıçta aklımda ilham ve şovun gerçekleşeceği yer olarak Capri vardı ancak pandemi nedeniyle olmadı” diyen Virginie Viard koleksiyonu şu şekilde açıklamaya devam ediyor; “Buna uyum sağlamak zorundaydık; sadece hali hazırda sahip olduğumuz kumaşları kullanmakla yetinmedik, tüm koleksiyon geniş çaplı bir Akdeniz gezisine doğru evrildi. Adalar, okaliptüs kokusu, begonvillerin pembe tonları… Ayrıca 1960’ların efsanevi aktrislerinden esinlenerek İtalyan ve Fransız Rivierası’nda tatil yapacakları özgür, rahat bir cazibe.”

















“Tekerlekler üzerinde küçük bir bavul içinde taşınabilir bir gardırop” olarak nitelenen koleksiyondan işte öne çıkanlar…