Chanel Cruise 2021 Şovu Ertelendi

Küresel yeni tip koronavirüs salgını karşısında planları yeniden değerlendiren bir başka marka ise Chanel.

Marka, 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirmeyi planladığı Cruise 2021 şovunu iptal etmeye karar verdi. Virüs salgını tüm dünyayı etkisine altına almasaydı, şov İtalya’nın Capri kentinde gerçekleşecekti.

Fransız moda evinden yapılan resmi açıklamada, koleksiyonu daha sonraki bir tarihte ve farklı bir formatta Capri’de sunmanın alternatif yollarının inceleneceği belirtildi. Diğer lüks markaların Chanel’in liderliğini takip edip, cruise şovlarını iptal edip etmeyeceklerini bekliyoruz.