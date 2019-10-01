Chanel Defilesinde Podyuma Atlayan Kişinin Kimliği Belli Oldu

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Chanel İlkbahar / Yaz 2020 defilesine podyuma ansızın atlayan bir kadın “damgasını” vurdu.

Kreatif Direktör Virginie Viard’ın hazır giyim koleksiyonunun finali sırasında bir kadın podyumun üzerine atladı ve modellerle birlikte yürümeye başladı. Youtuber komedyen Marie S’Infiltre olarak tanımlanan bu kişi, siyah ve beyaz bir Chanel tüvit takım elbise giyerken ve bir şapka takıyordu.

Podyumdan aşağı ise sert ama kibar bir şekilde Gigi Hadid tarafından indirildi. Chanel moda başkanı Bruno Pavlovskyn ise durumu anladığında sadece gülmekle yetindi. Bir Chanel şovuna katılmak her zaman resmi bir bilet ve ayrıca kimlik gerektirdiği için Marie S’Infiltre, Grand Palais’taki defileye nasıl dahil oldu merak konusu tabii.