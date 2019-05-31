Chanel Logosunun Ardında Yatan İlginç Detay

Chanel logo söz konusu olduğunda hemen herkesin aşina olduğu markalar arasında başı çekiyor. Peki bu lüks markanın iç içe geçmiş iki C harfinden oluşan logosunun ardındaki hikayeyi biliyor musunuz?

Logo hakkındaki genel görüş markanın yaratıcısı ünlü tasarımcı Coco Chanel‘in isim ve soyadının ilk harflerinin basitçe ters çevrilmiş ve iç içe geçmiş bir hali olduğu şeklinde. Ancak gerçeğin, bu kanıdan epey farklı olduğuna dair görüşler var.

Mevcut teori bu logonun ilk kez tasarımcı tarafından 1925 yılında yani markanın kuruluşundan 15 yıl sonra tasarlanmış olduğu yönünde. Bunun da zaman olarak Coco Chanel’in, Fransa’nın ünlü kalelerinden biri olan Château de Crémat’e yaptığı ziyaret sonrasına denk geldiği söylenir.

Tonoz kemerleri ve vitray pencereleriyle dikkat çeken Château de Cremat’ın pencerelerinde ayrıca ünlü Chanel logosuna ilham verdiği söylenen C harfleri de bulunur.

chateaucremat.com

Bu ihtimal mimarinin modaya yön verişi için kusursuz bir örnek.