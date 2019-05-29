Chanel Métiers d’art 2018/19 Koleksiyonuna Yakın Bakış

Seul'de gerçekleşen Chanel Métiers d’art 2018/19 koleksiyonunu yakından incelemeye ne dersiniz? Şova katılanlar arasında Chanel elçileri Kristen Stewart, Caroline de Maigret, Soo Joo Parkı, Go Eun Kim ve Irene Kim de yer alıyordu.

Ji Hye PARK

Go Eun KIM

Kristen STEWART

Caroline DE MAIGRET

Chanel bu şovunda eski bir Mısır ortamının modern vizyonunu yansıtan özel bir dekor yarattı. Siyah ve altın renklerin kullanıldığı ortamda modeller, Dendur Tapınağı'nı hatırlatan altın tül kemerler ile süslenmiş kumlu bir piste yürüdü. Koleksiyondaki siluet ve aksesuarların görkemli zarafeti ise oldukça etkileyici.