Chanel No.5’in Yeni Yüzü Marion Cotillard Oldu

Fransız oyuncu Marion Cotillard, Chanel No.5’in yeni yüzü oldu. Yıldız oyuncu şimdi, tartışmasız dünyadaki en ikonik kokuyu temsil ediyor.

Le Vie en Rose filminin unutulmaz yıldızı, bu ikonik kokunun yeni elçisi olarak karşımızda. Chanel, bu haberi ise Cotillard’ın güzel bir siyah beyaz portresi eşliğinde duyurdu. Fotoğrafta, zahmetsizce şık görünen Cotillard, enerjisiyle büyülüyor adeta.

Fransız doğal güzelliğinin mükemmel hali olan Marion Cotillard, kendine has karşı konulmaz bir etkiye sahip elbette. Şimdi ise özgür duruşunu, ikonik N ° 5 kokusunun görüntüsüyle birleştiriyor. Kariyeri boyunca çeşitli Chanel görünümleriyle kırmızı halıda yürüyen oyuncu, bu haberle de; Lily Rose-Depp, Audrey Tautou, Gisele Bundchen ve parfümün ilk erkek sözcüsü olan Brad Pitt gibi etkileyici bir elçilik mirasına katılıyor. Kampanyanın tam hali gelene kadar şimdilik Cotillard’ın siyah beyaz fotoğrafıyla yetinmek zorundayız.