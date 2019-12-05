Chanel Pre-Fall 2020 Koleksiyonundan Öne Çıkan Tasarımlar

Chanel Métiers d’art şovu; geçtiğimiz gün Paris’teki 31 Rue Cambon’da gerçekleşti. Kreatif direktör Virginie Viard’ın Sofia Coppola ile ortak tasarladığı koleksiyon; ilhamını Gabrielle Chanel’in özel apartmanından alıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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