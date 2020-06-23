Chanel Virüsün Moda Endüstrisini 2 Yıl Daha Etkisi Altında Tutacağını Öngörüyor

Koronavirüs salgını sadece normal yaşamı değil; lüks moda endüstrisini de etkiledi. Fransız modaevi Chanel, virüsün moda ekonomisi üzerindeki etkilerinin en az 2 yıl daha süreceğini tahmin ediyor.

Chanel’in CFO’su Philippe Blondiaux Reuters’e verdiği röportajda, “Dış ortamın en azından önümüzdeki 18 ila 24 ay boyunca lüks sektörü olumsuz etkilemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yerel müşterilerden destek devam etse de uluslararası ziyaretçilerin olmaması, gümrük sorunları gibi etmenler negatif etkiler arasında.” dedi.

Bu tahminlere rağmen, grup 2019 yılından bu yana yüzde 13’lük bir büyüme gördü ve yılı kârlı bir şekilde bitirmeyi bekliyor.

Bunun yanında Chanel, moda dünyası açısından öngörülen karamsar gelecek için seyircisiz defilelerin yanında reklam maliyetleri ve promosyonları azaltma gibi çözümleri de uygulamaya geçti.