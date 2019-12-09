Charlotte ve George’un Sevimli Noel Hediyesi İstekleri

Ne kadar kraliyete mensup da olsa Prenses Charlotte 4 yaşında bir kız çocuğu ve Noel için istediği hediye de yaşıtı çocuklardan pek çoğunun hayallerini süsleyen cinsten!

Charlotte bu yıl Noel hediyesi olarak bir midilli istiyor! The Sun’ın yaptığı habere göre Prens William kızının henüz bir midilli için küçük olduğunu düşünüyor. Bu nedenle hediyeyi bir sonraki Noel için değerlendirecek.

Kaynakların belirttiğine göre Charlotte tıpkı Kraliçe Elizabeth gibi atlara takıntılı ve onlara büyük sevgi besliyor. Kraliçenin en sevdiği hobilerin başında ata binmek geliyor.

Peki Prens George’un bu Noel’de dilediği hediye nedir? Prens spora yönelik hediyeler istiyor. Ciddi anlamda tenis ile ilgilenmeye başlayan George yeni bir raket ve bir langırt masası hayalleri kuruyor.

Sizce de küçük Prens ve Prenses’in istekleri çok tatlı değil mi?