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Chiara Ferragni ve Calzedonia İşbirliğinden Yaz Kokan Görseller

Dünyanın en ünlü influencer’ı Chiara Ferragni Calzedonia’nın yeni plaj koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Akdeniz’in en güzel adalarından Sicilya’nın şairane ambiyansında Calzedonia’nın SS19 plaj koleksiyonunu tanıtmak için kamera karşısına geçen ünlü influencer Chiara Ferragni birbirinden güzel  pozları ile dikkat çekti.

Calzedonia’nın yeni sezonundan en beğendiği bikini ve mayoları seçen Chiara Ferragni marka ile işbirliğini yıllardır sürdürüyor.

Sosyal medyada 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan Chiara Ferragni verdiği pozlar nefesleri kesti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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