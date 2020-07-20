Chris Evans ve Ryan Gosling Başrolünde Yeni Netflix Filmi

Hollywood’un iki yakışıklı ve başarılı aktörü Chris Evans ve Ryan Gosling’in birlikte rol alacakları filmi duyurduğumuz için oldukça heyecanlıyız! İkili, Netflix yapımı The Grey Man filminde başrolü paylaşacak.

Yazar Mark Greaney’nin kitap serisinden filme uyarlanacak yapımda, Ryan Gosling’i suçlu bir eski CIA çalışanı olarak, Chris Evans’ı ise onun peşindeki ajan olarak izleyeceğiz.

Filmin en dikkat çeken özelliği ise bu zamana kadarki en yüksek bütçeli Netflix filmi olması. 200 milyon dolarlık bütçesi olan filmi Joe ve Anthony Russo kardeşlerin yönetecek olması ise bir diğer harika haber!

Filmin yayın tarihi henüz belli değil. Yine de ajandalarınıza kaydetmekte gecikmeyin deriz.