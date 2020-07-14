Chrissy Teigen Cilt Bakım Rutinini Paylaştı

Ünlü yıldız Chrissy Teigen; pürüzsüz ve dolgun cildinin ardındaki sırları takipçileriyle paylaştı.

Tüm cilt bakım rutininin tüm adımlarını Instagram üzerinden paylaşan Teigen; vazgeçilmez ürünlerinin de altını çizdi.

İşte her daim ışıldayan cildiyle gördüğümüz Chrissy Teigen’ın cilt bakım rutini:

“Cilt bakımı rutinimi paylaşmamı isteyennazik insanlar için; son zamanlarda cildimle gurur duyduğumu ve kendimi hissettiğimi itiraf edeceğim!”

Kullandığı ürünlerin cilt bakım uzmanı Shani Darden’in önerisiyle aldığını söyleyen Teigen’ın rutininde iS Clinical temizleyici ve nemlendirici, La Mer’s Creme De La Mer ve serumu bulunuyor. Teigen ayrıca daha sıkı bir cilt için ünlü cilt uzmanı Dr. Simon Ourian’ın Epione markasının kremini tercih ediyor.

Teigen rutininin en önemli ürünü olarak ise Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pads‘i gösteriyor. Özellikle burun ve çenesinde kullandığı bu peeling pedleri ile farkı hemen göreceğimizin altını çiziyor.