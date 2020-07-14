Chrissy Teigen Cilt Bakım Rutinini Paylaştı

Ünlü yıldız Chrissy Teigen; pürüzsüz ve dolgun cildinin ardındaki sırları takipçileriyle paylaştı.

Tüm cilt bakım rutininin tüm adımlarını Instagram üzerinden paylaşan Teigen; vazgeçilmez ürünlerinin de altını çizdi.

İşte her daim ışıldayan cildiyle gördüğümüz Chrissy Teigen’ın cilt bakım rutini:

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For you kind folks asking me to drop the skincare regimen, I will admit I am def proud of my skin lately and feeling myself! I kind of use whatever is closest but it consists of @shanidarden forcing me to use @isclinical cleanser and face lotion, @controlcorrective SPF 30, @lamer’s creme de la mer and concentrate ($$, I know I know but I gotta be honest) and a steady stream of @bioreus chin and nose strips. Mix that with anything anyone at @drjasondiamond’s office tells me to do facial wise and @simonourianmd1’s firm and fade cream when I’m feeling icks, and there you have it. A very simple (no) routine! But really. The IS clinical cleanser and the lotion is the only thing I use consistently and they’ve always been so good to me. Can find online – everything else just a bonus. Xx (edit: forgot one of my most important products, @drdennisgross alpha beta peel pads. So important for on and around my nose and chin. You’ll notice a HUGE difference!!)

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“Cilt bakımı rutinimi paylaşmamı isteyennazik insanlar için; son zamanlarda cildimle gurur duyduğumu ve kendimi hissettiğimi itiraf edeceğim!”

Kullandığı ürünlerin cilt bakım uzmanı Shani Darden’in önerisiyle aldığını söyleyen Teigen’ın rutininde iS Clinical temizleyici ve nemlendirici, La Mer’s Creme De La Mer ve serumu bulunuyor. Teigen ayrıca daha sıkı bir cilt için ünlü cilt uzmanı Dr. Simon Ourian’ın Epione markasının kremini tercih ediyor.

Teigen rutininin en önemli ürünü olarak ise Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pads‘i gösteriyor. Özellikle burun ve çenesinde kullandığı bu peeling pedleri ile farkı hemen göreceğimizin altını çiziyor.

  • iS Clinical Cleansing Complex
  • Dr. Dennis Gross Alpha Beta Peel Pads

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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