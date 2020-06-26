Çiçekli Elbiseye Kraliçe Letizia Dokunuşu
Pandemi nedeniyle kraliyetler de uzun süredir görevlerinden uzak kalmıştı. Özellikle stiliyle ilham veren kraliyet mensuplarının önde gelen ismi İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi Kral Felipe, Palma de Mallorca’da yaptıkları bir ziyaretle dikkat çektiler.
Kraliçe Letizia uçuş uçuş yeşil midi boy çiçekli elbisesi ve bağcıklı topuklu espadrilleriyle yaza en yakışan kombinlerden biriyle karşımızda! Maje marka yeşil elbisenin belindeki lastikler ise hatları göstermek için birebir.
Kraliçe Letizia elbette önlemi elden bırakmayarak koruyucu maskesini de takıyor.
Kraliçenin stilinden ilhamla şans verebileceğiniz yeşil çiçekli elbiseleri derledik: