Çiçekli Elbiseye Kraliçe Letizia Dokunuşu

Pandemi nedeniyle kraliyetler de uzun süredir görevlerinden uzak kalmıştı. Özellikle stiliyle ilham veren kraliyet mensuplarının önde gelen ismi İspanya Kraliçesi Letizia ve eşi  Kral Felipe, Palma de Mallorca’da yaptıkları bir ziyaretle dikkat çektiler.

Kraliçe Letizia uçuş uçuş yeşil midi boy çiçekli elbisesi ve bağcıklı topuklu espadrilleriyle yaza en yakışan kombinlerden biriyle karşımızda! Maje marka yeşil elbisenin belindeki lastikler ise hatları göstermek için birebir.

Kraliçenin çiçekli elbise stili

Kraliçe Letizia elbette önlemi elden bırakmayarak koruyucu maskesini de takıyor.

Kraliçenin stilinden ilhamla şans verebileceğiniz yeşil çiçekli elbiseleri derledik:

MAJE- H&M
Cupcakes & Cashmere- topshop
CHELSEA28- koton
ASOS- Anthropologie

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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