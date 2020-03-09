Cildinize Işıltı Katacak En İyi Kağıt Maskeler

Zamanımız fazla olmadığında; ister bir bakım günü ister makyaj öncesinde kağıt maskeler en büyük kurtarıcımız.

Kısa sürede harikalar yaratan kağıt maskeler, tek seferlik kullanım sunmalarıyla hijyen açısından da mantıklı bir seçim olabiliyor.

Peki en iyi ve etkili kağıt maskeler hangileri?

İşte cildinize ışıltı katacak en iyi kağıt maskeler…

SEPHORA COLLECTION The Mud Mask

SEPHORA COLLECTION The Mud Mask

Yağlanmayla savaşan mineral çamur içeriği ile cildinizde balansı sağlıyor. Sadece bir kullanım sonrasında bile temiz ve mat bir cilt sizinle!

Too Cool for School Egg Cream Sheet Mask

Too Cool for School Egg Cream Sheet Mask

Yumurtanın beyaz ve sarısını bulunduran bu maske, ölü cilt hücrelerini temizliyor ve ışıltılı, genç bir cilt yaratıyor.

Charlotte Tilbury Revolutionary Instant Magic Facial Dry Sheet Mask

Charlotte Tilbury Revolutionary Instant Magic Facial Dry Sheet Mask

Charlotte Tilbury’nin bu ikonik maskesi, ilhamını Kore güzellik kültüründen alıyor. En az 3 kez kullanabileceğiniz bu maske, cildinizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Glamglow Bubblesheet Oxygenating Deep Cleanse Mask

Glamglow Bubblesheet Oxygenating Deep Cleanse Mask

Köpük maskelerin aynı zamanda tam Instagram story’sine uygun olduğunu düşünüyoruz! Kömür barındıran mikro köpüklere sahip bu maske; yeşil çay teknolojisi sayesinde cildi temizleyip ışıltı katıyor.

Innisfree My Real Squeeze Sheet Masks

Innisfree My Real Squeeze Sheet Masks

18 farklı çeşide sahip olan bu maske içeriğinde aloe vera, salatalık, gül, hindistan cevizi gibi içerikler bulunduruyor. Nem vermenin dışında cilde dolgun bir etki de sağlıyor.

Eve Hansen Collagen Sheet Mask

Eve Hansen Collagen Sheet Mask

Herkes birazcık kolajeni sever! Eğer cildinizi cansız buluyorsanız; organik ve doğal içeriğe sahip bu masketi denemelisiniz. Uzun vadede koyu lekelere ve kırışıklıklara da iyi geldiğini belirtelim.

Tatcha Luminous Deep Hydration Lifting Mask, 4 Pack

Tatcha Luminous Deep Hydration Lifting Mask, 4 Pack





Cildinizin nem oranını 15 dakikada %200 katına çıkaracak bu maskeden her satın aldığınızda Tatcha markasının Room to Read adındaki dünya çapında kız çocuklarının eğitimine destek olan bir derneğe bağış yaptığını da belirtelim.

TONYMOLY I’m Real Sheet Masks

TONYMOLY I’m Real Sheet Masks

Hem çok iyi bir maske hem de uygun fiyatlı! Pek çok farklı cilt tipi için versiyonu bulunan bu kağıt maske; doğal yağlar barındırıyor.

Dr.Jart+ Rubber Mask Clear Skin Lover

Dr.Jart+ Rubber Mask Clear Skin Lover

Paketi sizi korkutmasın! Plastik gibi görünen bu maske; özel bir nemlendirici etkiye sahip. Uzun geceler sonrası ışıltılı bir ciltle uyanmak için birebir.