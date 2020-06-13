Cildinizi 5 Adımda Güneşe Hazırlayın

O sıcak yaz günlerini iple çekenler burada mı?

Peki, gelmesini heyecanla beklediğiniz güneşe; cildiniz, vücudunuz ve saçlarınız da hazır mı?

Bilgileri tazelemek ve hazırlık sürecini başlatmak için aşağıdaki önerilerimize göz atmayı unutmayın.

YÜZ BAKIMI: TEMİZLİKLE BAŞLAYIN +

Güneşe çıkmadan önce cildimizi temizlemek en önemli aşamalardan biri. Makyajınızı yatmadan önce mutlaka jel, temizleme mendili ya da misel su, hangi ürünü tercih ediyorsanız, yardımı ile temizlemeyi unutmayın. Sabahları da yüzünüzü yıkadıktan sonra, güneşlenecek olmasanız bile, gün boyu güneş ışığına maruz kalacağınız için koruma faktörlü kremleri uygulayabilirsiniz.

NEM: CİLDİMİZİN TÜM İHTİYACI +

Yazın, bol su tüketmek hem organlarımızı hem de cildimizi dinç tutar. Ancak suyun yanında cildimize dışarıdan da destek sağlayabiliriz. Özellikle güneşe çıkmadan önce uygulayacağınız bu kremler ile cildinizi daha sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Zararlı UV ışınlarına karşı görünmez bir savunma kalkanı yaratabilirsiniz. Bu şekilde yaşlanmayı da geciktirirsiniz.

GÜNEŞ: ÖNLEMİNİZİ ALIN +

Güneş ışınlarından dolayı cilt üzerinde oluşan lekelerin geri dönüşü maalesef yok. Bu nedenle önlemimizi ne kadar önce alırsak bizim için o kadar iyi olur. Özellikle kadınların alın ve yüz bölgesinde oluşan lekeler, cildi yaşlı göstermeye de sebep oluyor.

İster sprey şeklinde, isterseniz de krem şeklinde olan koruyucu kremlerden, sizin için kullanımı daha pratik olanı tercih edebilirsiniz. Unutmayın, cildimiz her şeyimiz! Ona ne kadar iyi bakarsak, cilt kalitesini de o şekilde canlı tutarız.

MAKYAJ: DAHA BRONZ TEN +

Güneşin altında yavaş yavaş bronzlaşmayı tercih edenlerdenseniz, yüzünüze istediğiniz bronzluk gelene kadar makyaj ürünleriyle destek sağlayabilirsiniz. Yanaklarınızda, hafif pembelikteki bir allık ile canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Aydınlatıcınızı kullanmayı, bir de dudaklarınızı mutlaka nemlendirmeyi unutmayın! Kışın olduğu kadar yazın da bir hâyli kuruyorlar.

GÜNEŞ ESNASINDA: SAĞLIKLI BRONZLUK +

Gelelim en önemli konuya… Öncelikle öğle saatlerini geçirmeden güneşe çıkmayın. Çıktığınız zamanlarda da muhakkak koruyucunuzu kullanın. Yazın dik açıyla gelen güneş ışınları, cilt üzerinde sanıldığından daha zararlı etkiler yaratıyor. Eğer cildinizde oluşacak lekelere ve benlere savaş

açmak istiyorsanız; güneş koruyucu kremlerinizi iki saatte bir yinelemeye özen gösterin.



